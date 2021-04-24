Hollandalı hekimler 'aşıdan kaçan göçmenler ve yoksullar için' kampanya istiyor - Son Dakika
BBC

Hollandalı hekimler 'aşıdan kaçan göçmenler ve yoksullar için' kampanya istiyor

24.04.2021 13:42
Hollandalı hekimler 'aşıdan kaçan göçmenler ve yoksullar için' kampanya istiyor, System.String[]

Hollanda'daki hekim örgütleri, sağlık bakanlığına başvurarak, göçmen kökenliler ile yoksul kesimlerin yoğunlukla yaşadığı 'savunmasız semtlere' yönelik bir koronavirüs aşısı kampanyası düzenlenmesini ve aşılamada öncelik verilmesini istiyor.

Hollanda'daki hekim örgütleri, sağlık bakanlığına başvurarak, göçmen kökenliler ile yoksul kesimlerin yoğunlukla yaşadığı 'savunmasız semtlere' yönelik bir koronavirüs aşısı kampanyası düzenlenmesini ve aşılamada öncelik verilmesini istiyor.

Hekimlere göre, bu semtlerde vaka sayıları ve bulaşma oranı yüksek olmasına rağmen, halkın yaklaşık yüzde 70'i randevusuna gelmiyor. Bu da, ilerleyen süreçte yeni bir virüs yayılımına yola açabilir.

Aile hekimleri ve uzman dernekleri tarafından Hollanda Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıya göre aşılar hakkındaki önemli bilgiler ve hükümetin koronavirüs salgını konusundaki açıklamaları, nüfusun yaklaşık yüzde 35'ine ulaşamıyor.

Bu durum, özellikle göçmenler ve gelir düzeyi düşük kesimlerin yaşadığı savunmasız semtlerde daha yaygın. Hekim örgütlerine göre, bu semtlerde koronavirüs bulaşma olasılığı, diğer bölgelere göre 2 kat daha fazla.

Hekim örgütlerinin çağrısına öncülük eden aile hekimi Shakib Sana, diyabet ve akciğer hastalıkları ile obezitenin yüksek olduğu bu semtlerde halkın büyük bölümünün aşı randevusuna gelmediğini söylüyor.

'Yüzde 70 aşı randevusuna gelmedi'

Sana, kamu yayıncısı NOS'a, göçmen nüfusun çoğunlukta olduğu Rotterdam'da kendi hastaları arasında aşı randevusuna gelmeyenlerin oranın yüzde 70 olduğunu belirtti.

Hekimlere göre, insanların özellikle sosyal medya aracılığıyla tek taraflı olarak bilgilenmesi ve AstraZeneca aşısı ile ilgili kan pıhtılaşması iddiaları, aşıdan kaçışta etkili oluyor.

Sana, "Bu insanların çoğu bilgilerini sosyal medyadan alıyor ve tamamen yanlış bilgilendiriliyor. Örneğin aşının onları kısırlaştıracağını düşünüyorlar" diyor.





Koronavirüs salgınının göçmen grupları arasındaki etkisini araştıran Radboud Üniversitesi'nden Sağlık Eşitsizlikleri Uzmanı Prof. Dr. Maria van den Muijsenberg, aşıların riskleri hakkında, çok sayıda rahatsız edici söylenti dolaştığına işaret ediyor.

Hollandalı profesöre göre, göçmenler arasında aşıların içeriğine ilişkin çok sayıda soru işareti var. Aşıların içinde bir hayvan olup olmadığı bile tartışılıyor. Ramazan ayında aşı olunup olunmayacağı da en çok tartışılan konulardan biri.

Hollandalı hekim örgütlerine göre, çocuk bakım ödeneği konusunda ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkması ve Başbakan Rutte hükümetinin bu nedenle istifa etmesinin ardından, göçmenlerin hükümete olan güvenleri azaldı. Bu da, aşılama ve koronavirüs önlemlerine mesafeli yaklaşıma neden oluyor.

Hekim örgütleri bu olumsuzlukların aşılabilmesi için, korumasız semtlerdeki yoksullar ile göçmenlere yönelik yeni bir ulusal kampanya başlatılması çağrısında bulundu.

Hekimler, camiler, kiliseler, iltica merkezleri, semt pazarları ve göçmen derneklerinde aşıların yararı hakkında kapsamlı bilgi verilmesini istiyor. Kampanya kapsamında, göçmen topluluklarında önde gelen ve sözü dinlenen kişilerden de yararlanılması öneriliyor.

Hollandalı hekimler 'aşıdan kaçan göçmenler ve yoksullar için' kampanya istiyor
Hollandalı hekimler 'aşıdan kaçan göçmenler ve yoksullar için' kampanya istiyor

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollandalı hekimler 'aşıdan kaçan göçmenler ve yoksullar için' kampanya istiyor - Son Dakika Dünya

BBC

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