Hollandalı heyetin, Kiev'de savaş suçlarıyla ilgili çeşitli bulgulara rastladıkları açıklandı - Son Dakika
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Hollandalı heyetin, Kiev'de savaş suçlarıyla ilgili çeşitli bulgulara rastladıkları açıklandı

26.07.2022 22:51
Hollandalı heyetin, Kiev'de savaş suçlarıyla ilgili çeşitli bulgulara rastladıkları açıklandı

Ukrayna'da savaş suçlarını incelemek üzere Hollanda'dan gönderilen 30 kişilik uzman heyetin, Kiev ve çevresindeki incelemeleri sırasında çeşitli suçlara ait delillere rastladığı bildirildi.

Ukrayna'da savaş suçlarını incelemek üzere Hollanda'dan gönderilen 30 kişilik uzman heyetin, Kiev ve çevresindeki incelemeleri sırasında çeşitli suçlara ait delillere rastladığı bildirildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'nın birçok yerinde cinayet, cinsel saldırı, ev ve hastanelerin yıkılması gibi çeşitli suçlar ve insan hakları ihlallerine yönelik incelemeler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 30 kişiden oluşan heyette adli tıp uzmanı, destek personeli, polis müfettişi ve güvenlik uzmanlarının bulunduğu aktarıldı.

Tespit edilen savaş suçlarına ilişkin delillerin çeşitlilik arz ettiğine dikkat çekilen açıklamada, farklı alanlardan uzmanların bir arada suçların ve delillerin daha net ortaya çıkarılabildiği kaydedildi.

"Askeri hedeflere uzak sivillerin yaşam alanlarında yıkımlar mevcut"

Açıklamada, savaş suçlarına ilişkin gözlemlerine de yer verilen Hollanda'dan gönderilen heyetin başında bulunan Adli Tıp Uzmanı Profesör Bela Kubat, "Savaşın izleri her yerde görülüyor. Askeri hedeflere uzak sivillerin yaşam alanlarında yıkımlar mevcut." ifadesini kullanarak, saldırılarda sivillerin hedef alındığına yöneliklik bulgulara işaret edildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) adına delil toplama ve yerel unsurları destekleme göreviyle Kiev'de bulunduğunu dile getiren Kubat, "Olay yerlerinde somut ve dijital birçok delil elde ettik. İnsanların neler yediği, hangi ilaçları kullandığı gibi ayrıntılara baktık." ifadesini kullandı.

UCM'nin bugüne kadarki en kalabalık ekibi Ukrayna'da

UCM Başsavcılığı, 17 Mayıs'ta mahkemenin yetkisine giren suçların araştırılması için Ukrayna'ya, adli tıp uzmanı, destek personeli ve müfettişlerden oluşan 42 kişilik araştırma ekibi gönderildiğini açıklamıştı.

Bunun UCM'nin bugüne kadar bir ülkeye gönderdiği en kalabalık araştırma ekibi olduğu hatırlatılarak, uzmanların Ukrayna'daki yerel otoritelere uluslararası standartlarda delillerin toplanması ve muhafazası hususlarında yardımcı olduğu vurgulandı.

UCM'nin Ukrayna soruşturması

Ukrayna ve Rusya'nın, UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin Mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.

UCM Savcılığı, Mahkemeye taraf 41 ülkeden "Ukrayna'daki suçların soruşturulması" talebi üzerine bu ülkede işlenen ve Mahkemenin yargı yetkisine giren suçların soruşturulduğunu açıklamıştı.

Lahey'de 14 Temmuz'da düzenlenen "Ukrayna'daki suçların hesabının sorulması" konferansına çevrim içi katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinde işlenen suçların cezalandırılması için Eski Yugoslavya ve Ruanda'da olduğu gibi özel bir mahkemenin kurulmasını arzu ettiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Hollanda, Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollandalı heyetin, Kiev'de savaş suçlarıyla ilgili çeşitli bulgulara rastladıkları açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollandalı heyetin, Kiev'de savaş suçlarıyla ilgili çeşitli bulgulara rastladıkları açıklandı - Son Dakika
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