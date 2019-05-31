Son Dakika Haberleri: Hollandalı İslam karşıtı siyasetçi Wilders'in Twitter hesabı askıya alındı
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Hollandalı İslam karşıtı siyasetçi Wilders'in Twitter hesabı askıya alındı

10 dakika önce

Hollandalı aşırı sağcı, ırkçı ve İslam karşıtı siyasetçi Geert Wilders, bir rakibiyle ilgili yaptığı paylaşımın ardından Twitter'ın hesabını geçici olarak askıya aldığını bildirdi

Hollandalı İslam karşıtı siyasetçi Wilders'in Twitter hesabı askıya alındı, System.String[]
Hollandalı İslam karşıtı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, sosyal medyada bir rakibiyle ilgili yaptığı paylaşımın ardından Twitter'ın, hesabını geçici olarak askıya aldığını bildirdi.

İslam'a ve Müslümanlara yönelik ağır hakaret ve suçlamalar yönelten Wilders, takipçileri ile iletişimini ağırlıklı olarak sosyal medya hesabı üzerinden yapıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:53 
Geert Wilders, Twitter, Dünya
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