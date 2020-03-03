Hollandalı kadın kazadan 20 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hollandalı kadın kazadan 20 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Hollandalı kadın kazadan 20 gün sonra hayatını kaybetti

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin kontrolü yitirmesi sonucu yaşanan kazada yaralanan 22 yaşındaki Hollandalı kadın, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti.

Hollandalı kadın kazadan 20 gün sonra hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin kontrolü yitirmesi sonucu yaşanan kazada yaralanan 22 yaşındaki Hollandalı kadın, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti.


Kaza, 12 Şubat'ta saat 04.00 Kestel Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde sıralarında meydana geldi. Mersin yönüne ilerleyen Hollanda uyruklu Geromino Ludwing Haram Veraar (32) idaresindeki 07 DV 56 motosiklet, şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak yola savrulan motosiklette sürücü ve arkasında bulunan Dionara Groenewegen (22) isimli Hollandalı kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedavileri süren yaralılardan Dionara Groenewegen bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Groenewegen'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:00 Kaynak: İHA
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