Hollandalı milli yüzücüler Erzurum'da güç depoluyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Hollandalı milli yüzücüler Erzurum'da güç depoluyor - Son Dakika Spor

Hollandalı milli yüzücüler Erzurum'da güç depoluyor

12 dakika önce

Hollanda Yüzme Milli Takımı, uluslararası yarışlar ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarı elde etmek için 7 sporcusuyla Erzurum'da yüksek irtifa kampına girdi.

Hollanda Yüzme Milli Takımı, uluslararası yarışlar ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarı elde etmek için 7 sporcusuyla Erzurum'da yüksek irtifa kampına girdi.

Yüksek rakımı dolayısıyla yılın her döneminde bireysel ve takım sporlarında güç depolamak için tercih edilen Erzurum, yerli sporcuların yanı sıra yabancı sporcuların da vazgeçilmez kamp adresi haline geldi.

Lüks otelleri, kolay ulaşımı ve lezzetli yemekleriyle kış aylarında yerli ve yabancı binlerce kayakseveri Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerinde ağırlayan Erzurum, yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzuyla Avrupalı yüzücüleri de konuk ediyor.

Hollanda Yüzme Milli Takımı'nın sporcuları da Belçika ve Hollanda'da düzenlenecek yarışların ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmak için üçüncü kamp döneminde Erzurum'da kulaç atıyor.

Hollanda Yüzme Milli Takımı Başantrenörü Kees Robertsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak yarışlar öncesi güç depoladıklarını belirterek, "Takımımız 4 erkek, 3 kızdan oluşuyor ve hepsi Hollanda milli takımı sporcuları. Bu sporcularımızla önce Belçika'daki yarışlara katılıp, 4 hafta sonra mart ayında Hollanda'da yarışmaya katılacağız." dedi.

"Tesisler şehre çok yakın ve ulaşım kolay"

Robertsen, söz konusu yarışların ardından diğer müsabakalara katılacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bütün bunlar bittikten sonra ise Japonya'daki 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacağız. Bu takım küçük yaştaki sporcularımızdan oluşuyor ve olimpiyatlarda en fazla bir ya da iki madalya bekliyoruz. Normal as takımı dediğimiz büyük yaştaki sporcularımız Güney Afrika'da kamp yapıyor."

Erzurum'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve tesisleri beğendikleri için sürekli tercih ettiklerini dile getiren Robertsen, "Burada çok mutluyuz özellikle tesis, oteller ve yemekler çok iyi. Tesisler şehre çok yakın ve istediğimiz her şeye kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bizim üçüncü gelişimiz, buraya çok severek ve beğenerek gelip gidiyoruz. Bir iki hafta sonra as takım sporcularını da burada çalışma yapmaları için getireceğiz." diye konuştu.

Hollandalı milli yüzücüler Erzurum'da güç depoluyor

Hollanda, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:39 Kaynak: AA
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