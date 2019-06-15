Son Dakika Haberleri: Hollandalı Müslümanlardan afiş dağıtan ırkçı lidere tepki
Son Dakika Güncel Haber

Hollandalı Müslümanlardan afiş dağıtan ırkçı lidere tepki

40 dakika önce

Hollanda'nın Eindhoven kentinde Faslıların gittiği El Furkan Camisi önünde izinsiz afiş dağıtan İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi liderine tepki gösterildi.

Hollandalı Müslümanlardan afiş dağıtan ırkçı lidere tepki, System.String[]
Hollanda'nın Eindhoven kentinde Faslıların gittiği El Furkan Camisi önünde izinsiz afiş dağıtan İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi liderine tepki gösterildi.
Hollanda basınında çıkan haberlere göre, kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın Hollandalı lideri Edwin Wagensveld ve bazı PEGIDA üyeleri El Furkan Camisi önünde İslam karşıtı afiş dağıttı.
Haberde, semt sakini bir Hollandalı ile PEGIDA üyeleri arasında çıkan kavga sonucu, Hollandalı Müslümanlar ve semt sakinlerinin ırkçı lider Wagensveld'e tepki gösterdiği belirtildi.
Semt sakinlerinin sert tepkisiyle karşılaşan Wagensveld'in polise sığınarak, bulunduğu yerden uzaklaştırıldığı ifade edilen haberde, olayda kimsenin gözaltına alınmadığı kaydedildi.
Eindhoven Belediye Başkanı John Jorritsma salı günü, PEGIDA'nın cami önünde yapmak istediği birden fazla gösteri başvurusunu güvenlik gerekçesiyle reddetmiş, şehir merkezindeki Stadhuis Meydanı'nda 19 Haziran'da eylem yapmasına izin vermişti.
PEGIDA hareketinin, aynı cami önünde ramazan ayında yapmak istediği gösteri nedeniyle arbede çıkmıştı.
Ramazanın ilk günü de yine aynı cami önünde gösteri yapmak isteyen PEGIDA hareketi, polisin aldığı güvenlik önlemi nedeniyle gösteri yapmaktan vazgeçmişti.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:32 Kaynak: AA
Eindhoven, Hollanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir YKS sırasında kalp krizi geçiren genç, hayatını kaybetti İBB, 'makam aracı' iddialarına yanıt verdi: Hizmet için kullanılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:12:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollandalı Müslümanlardan afiş dağıtan ırkçı lidere tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]