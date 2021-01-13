Hollandalı psikoloji öğrencisi 'cinsiyetsiz iskambil kağıdı' tasarladı: 'Erkek, kadından neden daha değerli olsun?' - Son Dakika
BBC

Hollandalı psikoloji öğrencisi 'cinsiyetsiz iskambil kağıdı' tasarladı: 'Erkek, kadından neden daha değerli olsun?'

13.01.2021 15:32
Hollandalı psikoloji öğrencisi 'cinsiyetsiz iskambil kağıdı' tasarladı: 'Erkek, kadından neden daha değerli olsun?', System.String[]

Hollandalı üniversite öğrencisi Indy Mellink, iskambil destelerindeki erkek kahramanların, neden kadın kahramandan daha değerli olduğu sorusundan yola çıkarak, "cinsiyetsiz" oyun kartları tasarladı.

Hollandalı üniversite öğrencisi Indy Mellink, iskambil destelerindeki erkek kahramanların, neden kadın kahramandan daha değerli olduğu sorusundan yola çıkarak, "cinsiyetsiz" oyun kartları tasarladı.

Mellink'in kartlarında, "Papaz, vale, kız" yerine, "Altın, gümüş ve bronz" simgeleri yer alıyor. 23 yaşındaki kadın öğrenci, özellikle oyun tutkunu hemcinslerinden olumlu tepkiler aldığını söylüyor.

Adli psikoloji öğrenimi gören Indy Mellink, çocukluğundan bu yana iskambil oyunları tutkunu. Çünkü yıllardır yazları ailesiyle birlikte internet ve televizyon olmadan tatil yapıyor. Tatillerdeki en önemli eğlencelerinden biri de, aile büyükleri, yeğenleri ve kuzenlereriyle kart oyunları oynamak.

Bir soruyla doğan fikir

Mellink, geçen yaz yeğenine iskambil destesindeki kartların anlamlarını açıklarken, "Neden erkek figür, kadından daha değerli" sorusu aklına takılmış.

İskambil kartları, 16'ncı ve 17'nci yüzyıldaki sınıf toplumunu yansıtıyor. Kupa asilleri, maça askerleri, karo tüccar orta sınıfı, sinek de köylüleri simgeliyor.

Hollandalı öğrenci, günümüzde hala bu simgelerin var olmasının, "tuhaf ve modası geçmiş" olduğunu düşünmüş. Bunun yeniden ele alınması gerektiğini söyleyen Indy Mellink'e, babası, "O zaman bunu neden sen yapmıyorsun?" diye sormuş.

Salgın döneminde evde kaldığı sürede bol bol düşünme fırsatı bulan Mellink, iskambil kartlarını kendi çevresinde test etmeye başlamış. Cinsiyetsiz bir simge arayışı sırasında, ABD'deki "Black Lives Matter" gösterilerinin de etkisiyle, bütün iskambil oyunu karakterlerinin "beyaz" olduğunu farketmiş.

Bunu bir başka eşitsizlik olarak değerlendiren psikoloji öğrencisi, kartlardan insanları çıkarmaya karar vermiş.

Papaz, vale, kız yerine; insanların olimpiyat oyunlarından aşina olduğu aktın, gümüş ve bronz sıralamasını seçmiş.

Telif başvurusu yapmadı

Indy Mellink'in cinsiyetsiz iskambil desteleri, Ekim ayından bu yana internet siteleri üzerinden satışa sunuldu.

Hollandalı öğrenciye göre, sporla olan bağlantı sayesinde herkes yeni kartlara kolayca alışıyor. "King" yerine artık "Gold" terimi oyuncular arasında çoktan yerleşmeye başlamış.

Mellink, Hollanda medyasına, özellikle kadınlardan oldukça olumlu tepkiler aldığını söylüyor. Bunu, cinsiyet eşitliği konusunda küçük bir adım olarak tanımlayan psikoloji öğrencisi, "Cinsiyet ve ırkçılık konusunda uzman olmama rağmen, psikoloji çalışmalarımda cinsiyetçiliğin ince biçimlerinin, farkında olmadan insanları nasıl etkilediğini gördüm" diyor.

Geleneksel kart oyunlarının piyasadan çekilmesi gibi bir düşüncesi olmadığını söyleyen Mellink, cinsiyet ayrımı yapmayan kartların da, bunlara karşı bir seçenek olmasını istiyor.

Mümkün olduğunca çok şirketin cinsiyetsiz iskambil kartı üretmesi için telif hakkı başvurusu yapmayan Mellink'in kartları, Hollanda, Almanya be ABD'de satılıyor.

Bu yıl Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları öncesi, Hollanda Olimpiyat Komitesi de çeşitli etkinliklerinde kartlarına yer vermeye başladı.

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Son Dakika Dünya Hollandalı psikoloji öğrencisi 'cinsiyetsiz iskambil kağıdı' tasarladı: 'Erkek, kadından neden daha değerli olsun?' - Son Dakika Dünya

BBC

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