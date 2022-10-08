Albüm: Dünyaca Ünlü Dev Plastik Ördek, Seul'e Döndü - Son Dakika
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Albüm: Dünyaca Ünlü Dev Plastik Ördek, Seul'e Döndü

08.10.2022 09:02
Albüm: Dünyaca Ünlü Dev Plastik Ördek, Seul'e Döndü

Hollandalı sanatçı Florentijn Hofman'ın tasarladığı ve Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Seokchon Gölü'nde yüzen Plastik Ördek figürünü seyreden ve fotoğrafını çeken insanlar, 6 Ekim 2022.

Albüm: Dünyaca Ünlü Dev <a class='keyword-sd' href='/plastik/' title='Plastik'>Plastik</a> Ördek, <a class='keyword-sd' href='/seul/' title='Seul'>Seul</a>'e Döndü

Hollandalı sanatçı Florentijn Hofman'ın tasarladığı ve Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Seokchon Gölü'nde yüzen Plastik Ördek figürünü seyreden ve fotoğrafını çeken insanlar, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

SEUL, 8 Ekim (Xinhua) -- 18 metre yüksekliğinde, 6 katlı bir binanın boyuna ulaşan dünyaca ünlü Plastik Ördek figürü, Güney Kore'nin başkenti Seul'e döndü. Plastik Ördek, ilk kez 2014'te sergilenmişti.

Yoğun ilgiyle karşılanan ve çok sayıda kişinin fotoğrafını çektiği sevimli ördek figürü 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Albüm: Dünyaca Ünlü Dev Plastik Ördek, Seul'e Döndü

Hollandalı sanatçı Florentijn Hofman'ın tasarladığı ve Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Seokchon Gölü'nde yüzen Plastik Ördek figürünün fotoğrafını çeken bir kişi, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Albüm: Dünyaca Ünlü Dev Plastik Ördek, Seul'e Döndü

Hollandalı sanatçı Florentijn Hofman'ın tasarladığı Plastik Ördek figürü, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Seokchon Gölü'nde yüzerken görülüyor, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Albüm: Dünyaca Ünlü Dev Plastik Ördek, Seul'e Döndü

Hollandalı sanatçı Florentijn Hofman'ın tasarladığı ve Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Seokchon Gölü'nde yüzen Plastik Ördek figürünü seyreden bir kişi, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Albüm: Dünyaca Ünlü Dev Plastik Ördek, Seul'e Döndü

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Seokchon Gölü'nde yüzen Plastik Ördek figürünü seyreden ve fotoğrafını çeken insanlar, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

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Seul'de Sergilenen Dev Plastik Ördek Ziyaretçilerin İlgi Odağı Seul'de Sergilenen Dev Plastik Ördek Ziyaretçilerin İlgi Odağı
Kaynak: Xinhua

Güney Kore, Plastik, 6 Ekim, Seul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Albüm: Dünyaca Ünlü Dev Plastik Ördek, Seul'e Döndü - Son Dakika

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