Yoğun ilgiyle karşılanan ve çok sayıda kişinin fotoğrafını çektiği sevimli ördek figürü 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Xinhua

Güney Kore, Plastik, 6 Ekim, Seul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Albüm: Dünyaca Ünlü Dev Plastik Ördek, Seul'e Döndü - Son Dakika

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