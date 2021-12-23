Hollandalı savcılardan MH17'nin düşürülmesinde 4 zanlı için müebbet hapis istemi - Son Dakika

Hollandalı savcılar, 2014 yılında Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın Ukrayna'nın doğusunda düşürülmesiyle ilgili 4 zanlının müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının Ukrayna'da düşürülmesiyle ilgili Hollanda'nın Lahey kentinde devam eden davada, savcılar bugün zanlıların ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Hollandalı savcılar, yolcu uçağını düşürmek için zanlıların bir Rus füzesi kullandıklarını ve yaklaşık 200'ü Hollandalı 298 yolcu ve mürettebatın tamamını öldürdüğünü söyledi. Savcılar, Ukrayna hükümet güçleriyle savaşan ayrılıkçı isyancılar olan Rus Igor Girkin, Sergey Dubinskiy ve Igor Pulatov'un yanı sıra Ukraynalı Leonid Kharchenko'yu Rus ordusundan gelen bir füze sistemini kullanarak, Ukrayna uçaklarını düşürmeyi amaçlayan bir ekip oluşturmakla suçluyor. Cumhuriyet Savcısı Manon Ridderbeks'in 3 günlük delil sunumunun ardından ceza talebini açıkladığı davada zanlılar gıyaben yargılanıyor. - LAHEY