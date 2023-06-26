Hollandalı suç örgütüne operasyon: 34 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Hollandalı suç örgütüne operasyon: 34 kişi gözaltına alındı

Hollandalı suç örgütüne operasyon: 34 kişi gözaltına alındı

26.06.2023 17:14

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Hollanda uyruklu 'Bello Jos' lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si Interpol kırmızı bültenle aranan toplam 34 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 36 taşınmaz, 99 kilo 900 gram altın, 5 milyon 785 bin Euro, 1 milyon 733 bin dolar, 65 milyon 725 bin TL ve şüphelilerin hissedar oldukları 5 şirketin ortaklık payları dahil, yaklaşık 1,1 milyar TL tutarında mal varlığına el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu tebrik ederek, suç ve suçlularla mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hollanda uyruklu 'Bello Jos' lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; 2'si Interpol kırmızı bültenle aranan toplam 34 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile iş birliği içerisinde 13 Haziran'da Ankara, İzmir, Aydın ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından Interpol kırmızı bültenle aranan Hollanda uyruklu 'Bello Jos' lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Leijdekkers ve diğer örgüt üyelerine ait 36 taşınmaz, 99 kilo 900 gram altın, 5 milyon 785 bin Euro, 1 milyon 733 bin dolar, 65 milyon 725 bin TL ve şüphelilerin hissedar oldukları 5 şirketin ortaklık payları dahil, yaklaşık 1,1 milyar TL tutarında mal varlığına el konuldu.Operasyonun devamında, 23 Haziran'da firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 13 adreste eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Aralarında Interpol kırmızı bültenle aranma kaydı olan Hollanda uyruklu Jurean Anthony Finix'in bulunduğu 3 kişi yakalandı. 25 Haziran'da devam eden çalışmalarda ise Muğla ve Isparta'da gerçekleştirilen operasyonlarda; Leijdekkers'in sağ kolu olan ve hakkında Hollanda ve Belçika adli makamlarınca Interpol kırmızı bültenle aranma kaydı olan İsaac Bignan'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Söz konusu operasyonlarda çok sayıda kripto telefon ve fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen paraya el konuldu. Dosya kapsamındaki şüphelilerin kaçmasına yardım eden 3 kişi, Konya'da gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Operasyon kapsamında 2'si Interpol kırmızı bültenle aranan toplam 34 kişi hakkında işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu Twitter hesabından duyurarak, çalışmada görev alan polis ve MASAK ekibini tebrik etti. Suç ve suçlularla mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Operasyon, İstanbul, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollandalı suç örgütüne operasyon: 34 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
18:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko'dan Erden Timur'a yanıt
18:38 Lig başlamadan gerilim başladı! Edin Dzeko'dan Erden Timur'a bomba yanıt
18:02 Rusya'da paralı ordu Wagner lideri Prigojin'den ilk açıklama: Hedefimiz Putin'i devirmek değildi
17:58 Son Dakika: Rusya'da Prigojin'den isyan sonrası ilk sözler: Wagner 1 Temmuz'da tasfiye edilecek
17:24 İsmail Kartal, Fenerbahçe ile perşembe günü görüşecek
17:20 Yeri ve zamanı belli oldu! İşte Ali Koç'un İsmail Kartal ile görüşeceği tarih
16:22 Rusya Dışişleri Bakanı: Wagner faaliyetlerine devam edecek
16:22 Şok gelişme! Sinan Engin: Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile hiç görüşmedi
16:18 Fenerbahçe-Sergen Yalçın flörtünde sır perdesi aralandı! Gerçek bambaşka çıktı
16:05 Hadise'nin cesur tatil pozları sosyal medyada olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2023 18:58:37. #1.13#
SON DAKİKA: Hollandalı suç örgütüne operasyon: 34 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement