Hollandalı suç örgütüne operasyon: 34 kişi gözaltına alındı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hollanda uyruklu 'Bello Jos' lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; 2'si Interpol kırmızı bültenle aranan toplam 34 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile iş birliği içerisinde 13 Haziran'da Ankara, İzmir, Aydın ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından Interpol kırmızı bültenle aranan Hollanda uyruklu 'Bello Jos' lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers'in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Leijdekkers ve diğer örgüt üyelerine ait 36 taşınmaz, 99 kilo 900 gram altın, 5 milyon 785 bin Euro, 1 milyon 733 bin dolar, 65 milyon 725 bin TL ve şüphelilerin hissedar oldukları 5 şirketin ortaklık payları dahil, yaklaşık 1,1 milyar TL tutarında mal varlığına el konuldu.Operasyonun devamında, 23 Haziran'da firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 13 adreste eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Aralarında Interpol kırmızı bültenle aranma kaydı olan Hollanda uyruklu Jurean Anthony Finix'in bulunduğu 3 kişi yakalandı. 25 Haziran'da devam eden çalışmalarda ise Muğla ve Isparta'da gerçekleştirilen operasyonlarda; Leijdekkers'in sağ kolu olan ve hakkında Hollanda ve Belçika adli makamlarınca Interpol kırmızı bültenle aranma kaydı olan İsaac Bignan'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Söz konusu operasyonlarda çok sayıda kripto telefon ve fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen paraya el konuldu. Dosya kapsamındaki şüphelilerin kaçmasına yardım eden 3 kişi, Konya'da gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Operasyon kapsamında 2'si Interpol kırmızı bültenle aranan toplam 34 kişi hakkında işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu Twitter hesabından duyurarak, çalışmada görev alan polis ve MASAK ekibini tebrik etti. Suç ve suçlularla mücadelenin devam edeceğini vurguladı.