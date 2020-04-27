Hollandalı teknik direktör Advocaat: Fenerbahçe'deyken oyuncular beni sevmezdi

Hollanda basınına konuşan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, önemli açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'DE OYUNCULAR BENİ SEVMEZDİ"

Fenerbahçe günlerini değerlendiren Advocaat, "Fenerbahçe kariyerimde oyuncuların çoğu beni sevmezdi. Bazı kalitesizlikleri yüzlerine söylüyordum. Bu taraftara bu mücadele yakışmıyordu çünkü. Yönetimle problemler oldu. Kalsaydım takımda tahmin edilmeyecek değişiklikler olacaktı." dedi.

"BAŞARISIZLIK SALAKLIKTIR"

Advocaat, "Türk futbolunda oyunculara aşırı romantiklik ve duygusallık yüklenmiş, kalitesizlik gizlenmiş. Gerçekler sezon sonu acı tecrübe oluyor. Bu paraların döndüğü alanda oyuncuların başarısız olması salaklıktır" ifadelerini kullandı.