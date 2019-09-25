Son Dakika Haberleri: Hollandalı tüccar Müslüman oldu
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Hollandalı tüccar Müslüman oldu

56 dakika önce

Hollanda uyruklu Maxwell Ifeanyi Müslüman olarak "Cuma Reyyan" ismini aldı.

Hollanda uyruklu Maxwell Ifeanyi Müslüman olarak "Cuma Reyyan" ismini aldı.

Ticaret yapmak için sık sık geldiği Kayseri'de tanıştığı insanlardan etkilenerek İslam dinini araştırmaya başlayan Nijerya asıllı Maxwell Ifeanyi Müslüman olmaya karar verdi.

Müftülüğe başvuran ve ismini "Cuma Reyyan" olarak değiştiren Ifeanyi, Kayseri Müftülüğü'nde gerçekleştirilen ihtida töreninde Müslüman oldu.

Kayseri Müftüsü Şahin Güven, törende yaptığı konuşmada, Cuma Reyyan'ın Kayseri'de insanların tavır ve davranışlarından, Müslümanların ahlakından etkilendiği için İslamla ilgili araştırmalara başladığını söyledi.

Reyyan'ın iki yıl boyunca İslam dinini araştırdığını vurgulayan Güven, bunda Kayserili iş adamlarının rolünün büyük olduğunu söyledi.

Cuma Reyyan daha sonra Kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Güven, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi ve dua etti.

Cuma Reyyan ise insanların kendisine karşı davranışlarından etkilenerek İslam dinini araştırdığını ve sonunda doğru kararı vererek Müslüman olduğunu söyledi.

İhtida töreninin ardından Güven, Reyyan'a Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.

Hollandalı tüccar Müslüman oldu

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:57 Kaynak: AA
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