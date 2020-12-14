Hollandalı tur operatörü ve havayolu şirketleri hızlı koronavirüs testleri ile uçmaya hazırlanıyor - Son Dakika
BBC

Hollandalı tur operatörü ve havayolu şirketleri hızlı koronavirüs testleri ile uçmaya hazırlanıyor

14.12.2020 14:07
Hollandalı tur operatörü ve havayolu şirketleri hızlı koronavirüs testleri ile uçmaya hazırlanıyor, System.String[]

Hollanda'daki tur operatörü ve havayolu şirketleri, kendi ucuz ve hızlı koronavirüs testleri sayesinde 2021 baharından itibaren yeniden yolcu taşımaya hazırlanıyor.

Hollanda'daki tur operatörü ve havayolu şirketleri, kendi ucuz ve hızlı koronavirüs testleri sayesinde 2021 baharından itibaren yeniden yolcu taşımaya hazırlanıyor.

Hollandalı şirketler, bu nedenle tatil için gidilen ülkelerden, kısa sürede sonuç alınan antijen testlerine izin vermesini istiyor. Bu çağrıya ilk olumlu yanıt, İspanya'dan geldi.

Hollanda Seyahat Acentaları Birliği (ANVR) Başkanı Frank Oostdam, de Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, çok sayıda seyahat kuruluşunun, hızlı Covid-19 testi konusunda hazırlık yaptığını söyledi.

Hollandalı yetkiliye göre, zaman alan, pahalı PCR testi yerine, şikayeti olmayan yolculara uçuştan hemen önce uygulanacak ve kısa sürede sonucu alınacak antijen testleri sayesinde, havayolu taşımacılığı daha güvenli hale gelecek.

PCR testi yerine önerilen ve 15 dakikada sonuç veren antijen testlerinin fiyatı şu anda 69 euro. Ancak ek arz nedeniyle fiyatların giderek düştüğünü belirten havayolu şirketleri, en azından koronavirüs aşıları yaygınlaşana kadar, hızlı testler sayesinde hava taşımacılığının yeniden normalleşebileceğini düşünüyor.

Hollandalı tur operatörleri de, 2021 baharında başlayacak yeni turizm sezonuna, "önce test yaptırın, sonra uçun" sloganıyla hazılanıyor. Covid - 19 aşılarının kısa sürede herkese ulaşamayacağını belirten seyahat acentaları, hızlı testlerle 2021 sezonunun da kaybedilmesinin önleneceğini görüşünde.

Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi Tıp Fakültesi, futbol kulüplerine haftalarca uygulanan hızlı testlerin, yeni hastalık kapmış ancak hiçbir şikayeti olmayan kişilerde oldukça başarılı sonuç verdiğini açıkladı.

'Hızlı testlerle güvenli seyahat'

Havayolu ve turizm şirketleri için çalışan iş yeri hekimi Theo Kessel de, tıbbi olarak güvenli olduğu doğrulanmış hızlı testler sayesinde, ekonomideki haraketliliğin yeniden başlayabileceğini savunuyor.

ANVR, hızlı testler konusunda işbirliği için Hollanda hükümeti ile görüşmelerde bulunuyor. Seyahat yasakları yerine, hızlı testlerle güvenli seyahat öneren kuruluş, sektördeki şirketlerin bu amaçla ellerinden gelen her şeyi yapacağını belirtiyor.

Corendon'un da aralarında bulunduğu Hollandalı hava yolu şirketi ve seyahat acentaları, tatil ülkelerine, hızlı antijen testlerine izin vermeleri çağrısında bulundu.

Bu çağrı, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları tarafından olumlu karşılandı. Diğer tatil ülkelerinin de buna izin vermesi durumunda, uçuştan kısa süre önce yapılacak testler sayesinde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarının büyük ölçüde rahatlayacağı belirtildi.

Hollandalı tur operatörü ve havayolu şirketleri hızlı koronavirüs testleri ile uçmaya hazırlanıyor

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Son Dakika Dünya Hollandalı tur operatörü ve havayolu şirketleri hızlı koronavirüs testleri ile uçmaya hazırlanıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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