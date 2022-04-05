HOLLANDALI TURİSTİ JANDARMA KURTARDI - Son Dakika
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HOLLANDALI TURİSTİ JANDARMA KURTARDI

05.04.2022 12:46

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde dağlık alanda arkadaşıyla yürüyüş yaparken düşüp yaralanan Hollandalı turisti jandarma kurtardı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde dağlık alanda arkadaşıyla yürüyüş yaparken düşüp yaralanan Hollandalı turisti jandarma kurtardı.

Hollandalı turistler Roberh Albertus Henri (63) ve Hilligje Jopkien Janna (61) Ovacık Mahallesi Göynük Yaylası'nda yürüyüşe çıktı. Dün saat 19.00 sularında Hilligje Jopkien Janna'nın ıslak zeminde kayıp düşerek omzu çıktı ve bacaklarında ezik oluştu. Turistlerin yardım talebi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri olay yerine gitti. JAK ekibi yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş sonrası 2 Hollandalı turistin bulunduğu alana ulaştı. İlk müdahalenin ardından Hollandalı turistler güvenli alana getirildi. Yaralı turiste sağlık ekipleri müdahale etti.

HOLLANDALI TURİSTİ JANDARMA KURTARDI
HOLLANDALI TURİSTİ JANDARMA KURTARDI
HOLLANDALI TURİSTİ JANDARMA KURTARDI

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Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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