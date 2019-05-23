Son Dakika Haberleri: Hollandalı turistleri taşıyan taksiye tır çarptı: 3 yaralı

Hollandalı turistleri taşıyan taksiye tır çarptı: 3 yaralı

7 saat önce

Kuşadası'nda tatil yapan Hollandalı iki turisti havaalanına götüren taksiye virajı alamayan tırın dorsesi çarptı.

Hollandalı turistleri taşıyan taksiye tır çarptı: 3 yaralı, System.String[]
Kuşadası'nda tatil yapan Hollandalı iki turisti havaalanına götüren taksiye virajı alamayan tırın dorsesi çarptı. Kazada taksi şoförü ile Hollandalı iki turist yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Selçuk istikametine gitmekte olan ve önündeki virajı alamayan bir tırın dorsesi savrularak, seyir halindeki Ural İşçen yönetimindeki 09 T 4155 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol artasında takla atan ticari taksinin şoförü Ural İşçen ile takside yolcu olarak bulunan Hollandalı iki turist ağır şekilde yaralandı. Kuşadası'nda tatil yapan ve İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na giden iki turist ile taksi şoförü, Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kuşadası-Menderes karayolu kısa bir süre trafiğe kapanırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
(Zafer Hacısalihoğlu/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:20 Kaynak: İHA
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