Hollandalı Türkler koronavirüsle savaşan ülkedeki sağlık personeline Kur'an'dan ayetle teşekkür etti

Hollanda'da yaşayan Türkler bir hastanenin karşısındaki otobüs durağı reklam tabelasında Kur'an-ı Kerim'den ayete yer vererek koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık personeline teşekkür etti.



Amersfoort Rahman Camisi yöneticileri, başkent Amsterdam'ın 45 kilometre güneydoğusunda yer alan Meander Hastanesi'nde çalışan sağlık personeline teşekkür etmek için afiş hazırladı.