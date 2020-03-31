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Hollandalı Türkler koronavirüsle savaşan ülkedeki sağlık personeline Kur'an'dan ayetle teşekkür etti
6 saat önce
Hollandalı Türkler koronavirüsle savaşan ülkedeki sağlık personeline Kur'an'dan ayetle teşekkür etti. İngilizce ve Hollandaca yazılı bir otobüs durağı afişinde, Kur'an-ı Kerim'den "Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur." ayeti yer aldı
Hollanda'da yaşayan Türkler bir hastanenin karşısındaki otobüs durağı reklam tabelasında Kur'an-ı Kerim'den ayete yer vererek koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık personeline teşekkür etti.
Amersfoort Rahman Camisi yöneticileri, başkent Amsterdam'ın 45 kilometre güneydoğusunda yer alan Meander Hastanesi'nde çalışan sağlık personeline teşekkür etmek için afiş hazırladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:44
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