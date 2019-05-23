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- Hollandalı Türkler Sandık Başında

11 saat önce

- Hollandalı Türkler sandık başındaAMSTERDAM - Hollanda DENK Partisi Genel Başkanı Tunahan Kuzu ve Avrupa Parlamentosu adayı Ayhan Tonca, Avrupa Parlamentosu seçimleri için oylarını kullandı.

- Hollandalı Türkler sandık başında
AMSTERDAM - Hollanda DENK Partisi Genel Başkanı Tunahan Kuzu ve Avrupa Parlamentosu adayı Ayhan Tonca, Avrupa Parlamentosu seçimleri için oylarını kullandı.
Avrupa Parlamentosu seçimleri için 13 milyon kişinin sandığa gittiği Hollanda'da 16 partiden 308 aday, 26 sandalye için yarışıyor. DENK Partisi Genel Başkanı Tunahan Kuzu ve partinin Avrupa Parlamentosu adayı Ayhan Tonca seçimlerde oy kullandı.
Son anketlerde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin partisi Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi ve Mart ayındaki eyalet seçimlerinde en çok oyu alan aşırı sağcı Demokrasi İçin Forum Partisi'nin (FvD) yüzde 15'er oy alması bekleniyor. Sosyal Demokrat İşçi Partisi (PvdA) ise yüzde 13 ile Mart ayındaki seçimleri üçüncü sırada tamamlamıştı.
Ülkede 2014 yılında yapılan AP seçimine katılım yüzde 37 düzeyinde kalmıştı.
- Hollandalı Türkler Sandık Başında
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:31 Kaynak: İHA
Avrupa, Tunahan Kuzu, Hollanda, Güncel
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