Hollandalı Türkolog "Türkçe"ye pedal çevirdi - Son Dakika

Hollanda'dan bisikletiyle Orta Asya'ya doğru yola çıkan Türkçe aşığı Hollandalı Türkolog Melanie Deegen, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bisiklet akademisine geldi. Deegen, hedefinin Türkçe'nin doğduğu topraklar olan Orta Asya bozkırlarına bisikletiyle gitmek olduğunu söyleyerek, "Korona virüsü yendim. Şimdi sıra dünyayı bisikletimle yenmekte" dedi.

Hollanda'da özel eğitim öğretmeni olan 62 yaşındaki bayan Türkolog Melanie Deegen, gençliğinden beri içinde olan dünyayı bisikletiyle gezme hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Mart ayında korona virüse yakalanan ancak hastalığı yenmeyi başaran ve 1 Eylül'de bisikletiyle yola koyulan Türkolog Degeen, 62'nci günde Lüleburgaz'a ulaştı. Yaşına rağmen gençlere taş çıkartan Deegen, hedefinin ise hayranı olduğu Türkçe'nin izinde Orta Asya'ya kadar bisikletiyle gitmek olduğunu söyledi.

Türkiye ve Türkçe'ye hayran

Daha önceden Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Deegen, bu sırada Türkçe'ye ilgi duyduğunu söyledi. Ülkesine döner dönmez Türkçe kursuna yazıldığını söyleyen Deegen, kursun ardından üniversiteye yazılarak Türkoloji okumaya başladığını belirtti. Her fırsatta Türkiye ve Türkçe'ye hayran olduğunu dile getiren Deegen, "Türkçe ve Türk tarihini çok iyi biliyorum. Ama ne yazık ki Hollanda'da konuşmaya konuşmaya Türkçe'yi unutuyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. İnsanları çok cana yakın. Misafirperver. Türkçe'yi çok seviyorum. Türkçe şiir gibi bir dil. Onun için Türkçe'yi öğrendim" ifadelerini kullandı.

Hedefi Orta Asya

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde yola koyulan Deegen, hedefinin ise Türkçe'nin ve Türk'ün doğduğu Orta Asya bozkırları olduğunu söyledi. Deegen, "Dünya turu yapıyorum. Hollanda'dan Orta Asya'ya kadar gideceğim. Zaman olursa daha da ileriye gideceğim. Kırgızistan'a, Kazakistan'a bisikletle gitmek istiyorum" diye konuştu.

İzlenimlerini de akıcı Türkçesiyle aktaran Deegen, "Lüleburgaz'da çok güzel yerler gördüm. Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi gibi büyük bir bina gördüm. İnsanlar burada çok modern. Orada çalışan kadınları görünce çok mutlu oldum. Bunun yanında Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi'ne (LYMBA) gibi bir yeri ilk defa burada gördüm. Hollanda'da böyle bir şey yok. Bizde spor akademileri var ama böylesine bir akademi yok. Sadece bisiklet tutkunları için bir akademi yok" şeklinde konuştu.

İnternetten buldu

Bisikletçilerin kullandığı internet uygulaması üzerinden LYMBA'yı bulduğunu söyleyen Deegen, akademiyi bulmasında Lüleburgaz Bisiklet Derneği'nden İnanç Zorlutuna'nın emeğinin büyük olduğunu belirtti. Deegen, "İnanç'la birlikte Lüleburgaz turu yaptık. Lüleburgaz çok modern bir şehir" ifadelerini kullandı.

"Hala enerjim var"

Yaşının 62 olmasına rağmen kendini 22 yaşında gibi hissettiğini söyleyen Deegen, "Bisikletle dünyayı gezme planını korona virüsten önce yaptım. Bu şimdi yola çıkmak için tam zamanı. Hem hala enerjim var, hem de gücüm yerinde. O zaman bisiklet artı uçakla Kırgızistan'a gitmek istiyordum. O zaman korona virüs hastalığına yakalandım. Antrenman yapamamıştım. Biraz zayıflamıştım. Ama planımı değiştirmedim. Belki havaalanı kapalı olabilir diye bisikletle yola çıktım. Korona virüsü yendim, şimdi de bisikletle dünyayı yeneceğim" dedi. - KIRKLARELİ