Son Dakika › Dünya › Hollandalı yetkili New York Times'ı yalanladı: THY kazasıyla ilgili gerçekler saklanmadı - Son Dakika Dünya
Hollandalı yetkili New York Times'ı yalanladı: THY kazasıyla ilgili gerçekler saklanmadı
6 saat önce
ABD'li New York Times gazetesinin 2009'da Amsterdam'da düşen ve 9 kişinin ölümüne yol açan THY uçağıyla ilgili 'gerçeklerin saklandığı' haberine yalanlama geldi.
ABD'li New York Times gazetesinin 2009'da Amsterdam'da düşen ve 9 kişinin ölümüne yol açan THY uçağıyla ilgili 'gerçeklerin saklandığı' haberine yalanlama geldi.
Hollanda Güvenlik Kurulu'nun (OVV) eski başkanı Pieter van Vollenhoven, söz konusu kazada Boeing firmasına ait teknik hataların gizlendiği ve Hollandalı yetkililerin bazı bulguları silip bazılarını da değiştirdiği iddialarını reddetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:47
Son Dakika Cüneyt Özdemir'den sert tepki: THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir ABD'de devam eden Halkbank davasında ABD'li savcı para cezası talep etti Trump'ın azil davasında duruşmalar başladı Putin, Bakanlar Kurulu'nu onayladı! 4 bakanlıkta isimler değişti