Hollandalı yetkili New York Times'ı yalanladı: THY kazasıyla ilgili gerçekler saklanmadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hollandalı yetkili New York Times'ı yalanladı: THY kazasıyla ilgili gerçekler saklanmadı - Son Dakika Dünya

Hollandalı yetkili New York Times'ı yalanladı: THY kazasıyla ilgili gerçekler saklanmadı

6 saat önce

ABD'li New York Times gazetesinin 2009'da Amsterdam'da düşen ve 9 kişinin ölümüne yol açan THY uçağıyla ilgili 'gerçeklerin saklandığı' haberine yalanlama geldi.

Hollandalı yetkili New York Times'ı yalanladı: THY kazasıyla ilgili gerçekler saklanmadı, System.String[]

ABD'li New York Times gazetesinin 2009'da Amsterdam'da düşen ve 9 kişinin ölümüne yol açan THY uçağıyla ilgili 'gerçeklerin saklandığı' haberine yalanlama geldi.


Hollanda Güvenlik Kurulu'nun (OVV) eski başkanı Pieter van Vollenhoven, söz konusu kazada Boeing firmasına ait teknik hataların gizlendiği ve Hollandalı yetkililerin bazı bulguları silip bazılarını da değiştirdiği iddialarını reddetti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türk Hava Yolları, New York Times, Amsterdam, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:47 
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