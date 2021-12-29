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Hollandalılar havai fişek almak için Belçika'ya akın etti - Son Dakika

Hollandalılar havai fişek almak için Belçika'ya akın etti

29.12.2021 17:37

Hollanda'da hükümetin yılbaşında havai fişek atılmasını yasaklaması nedeniyle ülkelerinde bu ürünleri bulamayan çok sayıda kişi Belçika'daki sınır kasabalarına akın etti.

Hollanda'da hükümetin yılbaşında havai fişek atılmasını yasaklaması nedeniyle ülkelerinde bu ürünleri bulamayan çok sayıda kişi Belçika'daki sınır kasabalarına akın etti.

Hollanda-Belçika sınırı üzerinde bulunan ve karmaşık sınır çizgileriyle bilinen Baarle kasabasının Belçika tarafında sadece havai fişek satılan mağazalar açıldı.

Yılbaşı gecesi atmak için havai fişek satın almak isteyen yüzlerce Hollandalı bu mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Hollanda'nın birçok yerinden araçlarıyla gelenler için kasabadaki bazı tarlalar geçici olarak park yerine dönüştürüldü.

Hollanda polisinin ülkeye havai fişek sokulmasını önlemek amacıyla sınır yollarında kontroller yaptığı bildirildi. Ancak buna rağmen Belçika'dan Hollanda'ya son günlerde tonlarca havai fişek sokulduğu belirtildi.

Hollanda'da 2020 yılında havai fişeklerin birçok türü tehlikeli oldukları gerekçesiyle yasaklanmıştı. Hollandalıların izin verilen türlerden yılda 25 kilogram havai fişeği ülkeye sokmasına izin veriliyor.

Hollanda hastanelere ek yük binmesini istemiyor

Ancak bu yılbaşı için Hollanda hükümeti havai fişek atılmasını yasakladı. Kovid-19 salgınında vakaların ciddi artış gösterdiği ülkede hastanelerin yükünün yanık vakaları nedeniyle yılbaşı gecesi artması istenmiyor.

2019'un bitimindeki yılbaşında 1300 kişi havai fişeklerden kaynaklanan yanık gibi yaralanmalar nedeniyle hastanelere başvurmuştu.

Hollandalılar havai fişek almak için Belçika'ya akın etti
Hollandalılar havai fişek almak için Belçika'ya akın etti
Hollandalılar havai fişek almak için Belçika'ya akın etti
Hollandalılar havai fişek almak için Belçika'ya akın etti
Hollandalılar havai fişek almak için Belçika'ya akın etti
Hollandalılar havai fişek almak için Belçika'ya akın etti
Hollandalılar havai fişek almak için Belçika'ya akın etti
Hollandalılar havai fişek almak için Belçika'ya akın etti

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Hollanda, Yılbaşı, Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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