Hollandalılar Kargo Gemisinden Düşen Tonlarca 'Ganimet' Eşyayı Topladı
1 saat önce
MSC firması yaklaşık 270 konteyner yükünü denizde kaybetti.
MSC firması yaklaşık 270 konteyner yükünü denizde kaybetti. Firma, Hollandalı vatandaşlara buldukları ürünleri sahiplenebileceği duyurusunda bulununca, bazı aileler bölgeye çocuklarıyla gelerek kargo gemisinden dağılan 'ganimet' eşyaları topladı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:28
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