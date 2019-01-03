Hollandalılar Kargo Gemisinden Düşen Tonlarca 'ganimet' Eşyayı Topladı
1 saat önce
Hollandalılar kargo gemisinden düşen tonlarca 'ganimet' eşyayı topladı.
Hollandalılar kargo gemisinden düşen tonlarca 'ganimet' eşyayı topladı
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:26 Kaynak: Youtube
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