Son Dakika Haberleri: Hollandalılar Kargo Gemisinden Düşen Tonlarca 'ganimet' Eşyayı Topladı

Hollandalılar Kargo Gemisinden Düşen Tonlarca 'ganimet' Eşyayı Topladı

1 saat önce

Hollandalılar kargo gemisinden düşen tonlarca 'ganimet' eşyayı topladı.

Hollandalılar kargo gemisinden düşen tonlarca 'ganimet' eşyayı topladı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:26 Kaynak: Youtube

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