Hollandalılar Saldırıda Ölenleri Anıyor
34 dakika önce
Hollandalılar, Utrecht kentinde tramvayda gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler anısına olayın yaşandığı bölgeye çiçek bırakıp dua ediyor.
Hollandalılar, Utrecht
kentinde tramvayda gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler anısına olayın yaşandığı bölgeye çiçek bırakıp dua ediyor. Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı saldırının Türkiye
doğumlu zanlısı Gökmen Tanış'ın soruşturması devam ediyor. Hollandalılar saldırının meydana geldiği Utrecht kentindeki 24 Ekim
Meydanı'na, kurbanlar anısına çiçek bırakıp dua ediyor. Hollanda Mahkemesi, Zanlı Gökmen Tanış'ın daha önce tecavüz ve hırsızlık da dahil olmak üzere farklı suçlardan yargılandığını ve hapse girdiğini belirtmişti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:16 Kaynak: İHA
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