Hollandalılar Türk-Kanada karma eğitim sistemini gözlemledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hollandalılar Türk-Kanada karma eğitim sistemini gözlemledi - Son Dakika

Hollandalılar Türk-Kanada karma eğitim sistemini gözlemledi

7 saat önce

Amsterdam Üniversitesi'nden öğretmen ve öğretmen adayı öğrencilerin oluşturduğu 20 kişilik ekip, Türkiye'de Canada Schools tarafından uygulanan Türk-Kanada karma eğitim sistemini deneyimlemek ve kendi eğitim sistemlerini geliştirmek için İstanbul'a geldi.

Hollandalılar Türk-Kanada karma eğitim sistemini gözlemledi, System.String[]

Amsterdam Üniversitesi'nden öğretmen ve öğretmen adayı öğrencilerin oluşturduğu 20 kişilik ekip, Türkiye'de Canada Schools tarafından uygulanan Türk- Kanada karma eğitim sistemini deneyimlemek ve kendi eğitim sistemlerini geliştirmek için İstanbul'a geldi.

Canada Schools'tan yapılan açıklamaya göre, rehber öğretmenler Sultan Göksen ve Oscar Seintra eşliğinde gelen ekip, geleceğin Hollandalı öğretmenleri olarak verecekleri eğitimin araştırma bölümünü tamamladı.

Hollanda'dan gelen öğretmen adayları, öncelikle sınıflardaki öğretmen-öğrenci ilişkilerini ve öğrencilerin birbirleriyle olan bağlarını inceledi. Ekip daha sonra okulun öğretmenleriyle görüşme yaparak gözlemlerin doğruluğunu kontrol etti.

Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını kontrol ederek listeleyen ekip, derledikleri veriler ışığında bireysel eğitim modelleri geliştirdi. Gözlemlerin ardından öğretmen adayları öğrencilere örnek bir ders sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canada Schools Türkiye Direktörü Ayşen Karşit, Kanadalıların PISA skorlarında son 10 yıldır ilk 10'da yer aldıklarını belirterek, burada istikrarlı bir şekilde başarı sağlanmasının sebebinin, Inquiry Based Learning adı verilen sorgulama temelli öğrenme sistemi olduğunu ifade etti.

Bu sistemin bir parçası olan Eyleme Yönelik Çalışma modelinin ise öğrencilerin etkin biçimde öğrendiklerini sorguladığı ve eyleme döktüğü bir yaklaşım olduğuna işaret eden Karşit, şunları kaydetti:

"Bizler hem yerel kültürümüzü koruyan hem de en doğru öğrenme biçimini sağlayan bir sistem kurmak niyetiyle yola çıktık. Şimdi gösterdiğimiz özenin meyvelerini topluyoruz. Mezun olan öğrencilerimiz yurt dışında birçok okuldan önemli burslarla kabul aldı. Böyle güzel örneklerin Amsterdam Üniversitesi tarafından takdir edilmesi ve gözlemlenmek istenmesinden oldukça memnunuz. Öğrencileri ve öğretmenleri kampüsümüzde ağırlamak ve öğrencilerimizle yaptıkları paylaşımı izlemek bizler için önemli bir deneyim oldu."

Rehber öğretmen Oscar Seintra ise araştırma için özellikle Canada Schools'u seçtiklerini vurgulayarak, "Yapısal olarak bizim vermek istediğimiz karma eğitim yapısını Türkiye'de uygulamayı başarmışlar. Hem global hem de yerel eğilimleri bir araya getiren eğitim anlayışı, kendi köklerinde kopmayan ancak küresel ilerlemelerden de geri kalmayan nesiller yetiştirmek için oldukça önemli. World Scholar's Cup gibi önemli turnuvalarda öğrencilerinin başarısını kanıtlayan böyle bir okulun karma eğitimde bizler için önemli bir yol gösterici olacağına inanıyorum." değerlendirmelerini yaptı.

Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:11 Kaynak: AA
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