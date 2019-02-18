Son Dakika Haberleri: Hollandalılara Türk Müziği Zevki Yaşatıyor

Hollandalılara Türk Müziği Zevki Yaşatıyor

2 saat önce

MÜZİSYEN Hüseyin Süleyman, 5 yıldır yaşadığı Hollanda'da sokaktaki insanlara Türk müziği keyfi yaşatıyor.

Hollandalılara Türk Müziği Zevki Yaşatıyor, System.String[]
MÜZİSYEN Hüseyin Süleyman, 5 yıldır yaşadığı Hollanda'da sokaktaki insanlara Türk müziği keyfi yaşatıyor. Kuaför olarak çalıştığını ve müziğin hobisi olduğunu belirten Süleyman, haftanın 2 günü Amsterdam'ın belirli yerlerinde sokak sanatçılığını yaptığını söyledi: "İçimden ne geliyorsa onu çalmaya dikkat ediyorum ve içimden Türk müziği çalmak geliyor. Eskiden yaşadığım Bulgaristan'da sokak sanatçılarına çok fazla yoktu. Hollanda'da aksine güzel tepkilerle karşılaşıyorum. İnsanlara çaldığım müzik hoş geliyor ve emek verdiğim için buna karşılık bir şeyler veriyorlar. Sokakta enstrüman çalarken iş teklifleri de alıyorum. Hem Hollandalılardan hem Türklerden. Hatta bazen festivallerde çalıyorum. Ama sokak sanatçısı olarak çalışmak daha çok hoşuma gidiyor. Vatandaşlarla daha yakın olma fırsatım oluyor ve bu benim için çok önemli. İnsanlarla temas kurabilmem lazım."
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:35 

Kuaför, Amsterdam, Hollanda, Güncel
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