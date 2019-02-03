Hollande: Sarı Yeklilerin Öfkesinde Benim de Payım Var

HOLLANDE, Belçika'da yayın yapan Le Soir gazetesine verdiği demeçte Macron'u eleştirdi.

HOLLANDE, Belçika'da yayın yapan Le Soir gazetesine verdiği demeçte Macron'u eleştirdi. Macron'un sarı yeleklilerin yarattığı krizi iyi yönetemediğini belirten Hollande, Macron'un sarı yeleklilerin taleplerini erken vakitte karşılamış olsaydı eylemlerdeki şiddet olaylarının engellenebileceğini ifade etti. Hollande, sarı yeleklilerin duyduğu öfkede kendisinin de bir sorumluluk payı olduğunu itiraf etti.



BUNDAN SONRASINA ÇÖZÜM BULUNSUN



Protestolardaki şiddet olaylarını kınayan Hollande, bundan sonra eylemlerin yol açtığı sorunlara çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi. Akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi. Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

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