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"Hollywood çarıkçısı" film ve dizilerden sonra günlük hayat için de üretim yapıyor - Son Dakika

"Hollywood çarıkçısı" film ve dizilerden sonra günlük hayat için de üretim yapıyor

15.09.2021 11:09

Dönem filmleri için tasarladığı çarıklarla, ata mirası mesleğini geleceğe taşıyan Kahramanmaraşlı usta Hüseyin Kopar, yeni film ve dizi yapımları için gelen siparişlerin yanı sıra günlük kullanım için dış pazardan gelen talebi de karşılamaya çalışıyor.

Dönem filmleri için tasarladığı çarıklarla, ata mirası mesleğini geleceğe taşıyan Kahramanmaraşlı usta Hüseyin Kopar, yeni film ve dizi yapımları için gelen siparişlerin yanı sıra günlük kullanım için dış pazardan gelen talebi de karşılamaya çalışıyor.

Çarıkçılığı 5. kuşak olarak sürdüren 49 yıllık usta Hüseyin Kopar, geleneksel yöntemlere bağlı kalarak diktiği çarık ve yemenileriyle kaybolmaya yüz tutan zanaatına hayat veriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle katıldığı fuarlarda tanıtımını yaptığı ürünleri, Truva, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi gibi dünyaca ünlü sinema filmlerinde kullanılan ve bu sayede "Hollywood Çarıkçısı" olarak tanınan Kopar, yerli ve yabancı yapımlardan ilgi görmeye devam ediyor.

Denizli'de Uluslararası Ahilik ve Altıneller Festival Programına katılarak standında zanaatını tanıtan Hüseyin Kopar, AA muhabirine, mesleğe 7 yaşında dedesi Mehmet Kopar'ın yanında başladığını söyledi.

Kökleri Dulkadiroğlu Beyliğine dayanan el yapımı çarıkları aile olarak dikmeye devam ettiklerini anlatan Kopar, 106 çeşit ürün yaptıklarını ifade etti.

Çarık ve yemeniye dünyaca ünlü filmlerde kullanılmasından sonra ilginin arttığını dile getiren Kopar, bu ürünlerin otantik bir görüntü vermesinin yanında sağlıklı olduğuna da dikkati çekti.

Günlük hayatta rahatlıkla kullanılabilen çarıkları geleneksel yöntemlerle diktiklerini aktaran Kopar, şu bilgileri verdi:

"Kullandığımız çarıkta kesinlikle yapıştırıcı ve kimyasal kullanılmıyor. Ürünü soğuk suda ıslatarak elde yumuşatıp kalıba alıyoruz. Sonra el dikişiyle çarığa hayat veriyoruz. Ürünleri 20 gün kalıpta kurutuyoruz. Zeytinyağıyla yağlıyoruz ve kök boyalarla boyuyoruz. Geçmişte nasıl yapılıyorsa, dedelerim nasıl bir yol izliyorsa öyle yapıyorum. Sadece görsel modellemelerimiz değişiyor. Bu çarıkların özelliği ayakta mantar ve kaşıntı yapmaması. Suda, denizde ve çamurda giyilebilen bir ayakkabı. Ürünlerimizi daha çok ayak mantarı, romatizması ve şeker hastalıkları olanlar tercih ediyor."

Klasik çarıkların tiyatro ve sinema sektöründen talep gördüğünü, son dönemde günlük kullanım için de üretime hız verdiklerini aktaran Kopar, "Filmlerle birlikte insanların da çarıklara ilgisi arttı. İngiltere, ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesine ihracat yapıyoruz. Şimdiye kadar ABD'ye 3 bin çift, İngiltere'ye de bin 500 çift gönderdik. Diğer pazarlardan da siparişler geliyor. Osmanlı çarıkları için yurt dışında da tescilli bir marka çıkarttık." diye konuştu.

Çarık ve yemenilerin Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle dünyanın dört bir yanındaki fuarlarda tanıtıldığını, insanların bu ürüne gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Kopar, "Çarıklarımızı bakanlığımızın Osmanlı ve Selçuklu arşivlerinden alıp dikiş sayısına kadar orijinal olarak yapıyoruz. Bunların tanıtımını yaparak daha aktif hale getirmek istiyoruz. Bunu dünya biliyorsa Türkiye'de yaşayan herkesin bilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Hollywood, Denizli, Turizm, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Hollywood çarıkçısı' film ve dizilerden sonra günlük hayat için de üretim yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Hollywood çarıkçısı" film ve dizilerden sonra günlük hayat için de üretim yapıyor - Son Dakika
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