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- Hollywood'da Cadılar Bayramı kutlaması

6 saat önce

- Hollywood'da Cadılar Bayramı kutlamasıLOS ANGELES - Hollywood'da dünyanın en büyük Cadılar Bayramı kutlaması gerçekleşti.

- Hollywood'da Cadılar Bayramı kutlaması

LOS ANGELES - Hollywood'da dünyanın en büyük Cadılar Bayramı kutlaması gerçekleşti.

Her yıl 31 Ekim'de kutlanan ve yüz binlerce kişinin katıldığı Cadılar Bayramı karnavalında bu yıl da renkli görüntüler yaşandı. 1987 yılından bu yana her sene geleneksel olarak düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamasına katılanlar, hayali kahramanlardan ünlülere, politik mesajlardan folklorik temalara birçok farklı kostüm ile kendini gösterdi. Daha çok yetişkinlere hitap eden karnavalda güvenlik sebebi ile her sene olduğu gibi açık alanlarda alkol kullanımı yasaktı. Katılımcılar alanda yer alan 6 sahnede DJ'ler ve şarkıcılar eşliğinde eğlendi.

Hollywood Belediye Başkanı John D'Amico karnavalı "yılın en coşku verici organizasyonu" olarak nitelendirirken, "Her yıl on binlerce insan en inanılmaz kostümleri yapıyor. Kostümünüzle gelin ve müzik, dostluk için burada kalın" dedi.

Karnaval için kapatılan onlarca ana arter ise alınan önlemlere rağmen bölgede ciddi trafik sıkışıklıklarının yaşanmasına neden oldu.

- Hollywood'da Cadılar Bayramı kutlaması

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:00 Kaynak: İHA
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