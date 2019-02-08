Son Dakika Haberleri: Hollywood Değil Kilis

Hollywood Değil Kilis

36 dakika önce

Kilis'te motosiklet kazaları, MOBESE kameralarını yansıdı.

Hollywood Değil Kilis, System.String[]
Kilis'te motosiklet kazaları, MOBESE kameralarını yansıdı. Görüntülerde bir motosiklet sürücüsü trafik ekiplerinden kaçarken, çarptığı motosikletten 40 metre sürüklenmesine rağmen polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kilis'te, 3 ayrı motosiklet kazası MOBESE kameralarına yansıdı. İlk kazada motosiklet otomobile çarptı, 1 kişi yaralandı. İkinci kazada ise Ekrem Çetin Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, seyir halindeki 2 motosiklete çarpması sonucu motosikletler sürücüleri yaralandı. Son kazada ise Çengel Caddesi'nde polis ekiplerinden kaçan bir motosikletli seyir halindeki başka motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü 40 metre sürüklendikten sonra polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışması akıllara Hollywood filmlerini getirdi. 3 kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:35 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gözü Dönmüş Kardeş, Ablasının 80 Bin Liralık Altınını Çaldı Düşürülen Parayı Alan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp, Altınlarını Gasbetti Kış Ortasında Tişörtle Gezen Vatandaşın Hastalığına Tanı Konulamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 19:11:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hollywood Değil Kilis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]