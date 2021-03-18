Hollywood peşinde

Dünyanın en büyük içerik geliştiricilerinden Lionsgate, gösterimi yarım kalan "Son Şaka"nın "remake" (yeniden çevrim) hakları için filmin yapım şirketi Two Yapım'ın Londra ofisiyle görüşmelere başlattı. Görüşmelerde; filmin özgün hikayesi ve senaryosunun tüm dünyada yeniden filme çekilmesine olanak sağlayacak hakları satılacak.

Başrollerini Serdar Gökalp ve Ege Kökenli'nin paylaştığı "Son Şaka", telefon şakalarıyla meşhur radyocunun sevgilisine şaka yoluyla evlilik teklif etmesi ve ardından gelişen komik olayları konu alıyor.