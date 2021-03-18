Hollywood peşinde
18.03.2021 10:28
Dünyanın en büyük içerik geliştiricilerinden Lionsgate, gösterimi yarım kalan "Son Şaka"nın "remake" (yeniden çevrim) hakları için filmin yapım şirketi Two Yapım'ın Londra ofisiyle görüşmelere başlattı.
Dünyanın en büyük içerik geliştiricilerinden Lionsgate, gösterimi yarım kalan "Son Şaka"nın "remake" (yeniden çevrim) hakları için filmin yapım şirketi Two Yapım'ın Londra ofisiyle görüşmelere başlattı. Görüşmelerde; filmin özgün hikayesi ve senaryosunun tüm dünyada yeniden filme çekilmesine olanak sağlayacak hakları satılacak.
Başrollerini Serdar Gökalp ve Ege Kökenli'nin paylaştığı "Son Şaka", telefon şakalarıyla meşhur radyocunun sevgilisine şaka yoluyla evlilik teklif etmesi ve ardından gelişen komik olayları konu alıyor.
Son Dakika Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları MHP kurultayında konuşan Bahçeli, Millet İttifakı'nı hedef aldı: Türkiye'yi uçuruma çekmenin adı demokrasi değildir ABD Başkanı Biden'ın "seçimlere müdahale" suçlamasına Rusya'dan yanıt: Dezenformasyon, düzmeceler dizgesi Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak Bayern Münih maçında penaltı yaptıran Vedat Muriqi'ye çok sert tepki: Korkunç bir futbolcu, utanç verici ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi Galatasaray'ın eski antrenörü Hasan Şaş, havalimanında bir vatandaşla tartıştı Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt