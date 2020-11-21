Hollywood starı değil ama adı yıllardır dağda yazıyor - Son Dakika

Hollywood starı değil ama adı yıllardır dağda yazıyor

AMASYA - Amasya'da restoran sahibi 82 yaşındaki Ali Kaya Keleş'in ismi tıpkı ABD'de bulunan 'Hollywood' yazısı gibi devasa harflerle şehre hakim kayalıklarda yazıyor.

Genç yaşlarda lokantada bulaşık yıkayarak başladığı aşçılık mesleğini geliştirmek için Gaziantep ve Adana gibi kentlere gidip kurslar almasının ardından memleketi Amasya'ya dönen evli ve 5 çocuk babası Ali Kaya Keleş, adını taşıyan restoranın ilkini kent merkezinde, ikincisini de Ferhat Dağı Çakallar mevkiinde bulunan şehre hakim kayalıkların üzerindeki işletmeyi devralarak kurdu. 20 yıl önce devraldığı bu işletmenin önüne de ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan 'Hollywood' yazısı gibi devasa harflerle adını yazdırdı. Meşhur yemekleriyle tanınan Keleş'in adı şehrin dört bir yanından gece-gündüz görülerek adeta hafızalara kazındı.

Mesleğini ilk günkü gibi severek yapan Keleş, iş yerine günün erken saatlerinde başlayarak çorbaları elleriyle pişiriyor. Arkadaşları olarak gördüğü personeline mesleğinin inceliklerini öğretiyor.

Yıllardır müşterisi olan Remzi Tuncay, il dışından da müşterilerinin geldiğini belirttiği maharetli ustanın "Amasya'nın sağı kaya, solu kaya, ortasında Ali Kaya" sloganıyla tanındığını anlattı.