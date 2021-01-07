Hollywood'un altın çağında ümitsiz bir aşk - Son Dakika

Hollywood'un altın çağında ümitsiz bir aşk

07.01.2021 17:02
Hollywood'un altın çağında ümitsiz bir aşk, System.String[]

"Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi" ile "Muhteşem Gatsby"nin de yazarı olan F. Scott Fitzgerald'ın kalp krizi geçirip hayata veda etmesiyle yarım kalan bu roman, taslaklara ve defterlere yazılmış notlar yardımıyla tamamlandı.

"Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi" ile "Muhteşem Gatsby"nin de yazarı olan F. Scott Fitzgerald'ın kalp krizi geçirip hayata veda etmesiyle yarım kalan bu roman, taslaklara ve defterlere yazılmış notlar yardımıyla tamamlandı. Türkçe çevirisini Duygu Miçooğulları'nın yaptığı "Son Patron", 1930'lar Hollywood'unun ışıltılı dünyasında yaşanan aşkları, mücadeleleri, entrikaları, sert düşüşleri ve ihtişamı tüm çıplaklığıyla aktarıyor. Müzik, lüks tüketim ve sanat sayfalarda yer ediniyor. Romanda, Hollywood'un ünlü yapımcılarından Pat Brady'nin kızı Cecilia Brady karakteri, babasının ortağı dahi yapımcı Monroe Stahr karakterine aşık. Stahr, Hollywood'un en yetenekli ismi; beyazperdeye adeta renk kazandırıyor, yaptırım gücüyle hemen her alana uzanabiliyor.

F. Scott Fitzgerald kimdir?

Amerikan edebiyatında William Faulkner ve Ernest Hemingway'le birlikte Kayıp Kuşak yazarlarından F. Scott Fitzgerald, kısa öyküleri ve romanlarıyla tanınıyor. 24 Eylül 1896'da St. Paul, Minnesota'da dünyaya gelen Fitzgerald Katolik okulunda eğitim gördü, ardından Princeton Üniversitesi'nde okumaya başladı fakat I. Dünya Savaşı nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı, askere yazıldı. Savaş bitince büyük aşkı Zelda ile evlenme umuduyla ilk olarak New York'a gitti ama savaş nedeniyle yarım bıraktığı bir romanını yeni baştan yazmaya karar verip St. Paul'e taşındı. İlk romanı "This Side of Paradise" ve ilk öykü kitabı "Uçarı Kızlar ve Filozoflar" 1920'de yayımlandı. 1922'de büyük aşkı Zelda'yla evlendi, farklı öykülerinin yer aldığı "Caz Çağı Öyküleri" (VBKY, 2018) okurla buluştu. 1925'te çıkan "Muhteşem Gatsby" adlı romanı büyük ses getirdi ve sonraki yıllarda büyüyen bir şöhrete kavuştu. Fitzgerald, 21 Aralık 1940'ta, henüz 44 yaşındayken hayata veda etti.

Hollywood'un altın çağında ümitsiz bir aşk

Muhteşem Gatsby, Kalp Krizi, Hollywood, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hollywood'un altın çağında ümitsiz bir aşk - Son Dakika Magazin


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