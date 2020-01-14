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Hollywood'un önemli ismi Spike Lee Cannes Film Festivali'ne başkanlık edecek
6 saat önce
Amerikalı aktör, yönetmen, yapımcı ve senarist siyahi Amerikalı Spike Lee, bu yılki Cannes Film Festivali'nin jüri heyetine başkanlık edecek.
Amerikalı aktör, yönetmen, yapımcı ve senarist Spike Lee, bu yılki Cannes Film Festivali'nin jüri heyetine başkanlık edecek.
Lee, bu yıl 73'üncüsü düzenlenecek festivalin jüri başkanlığına seçilmesini, "Bu prestijli göreve seçilmem nedeniyle Afrika kökenli Amerikalılar adına onur duydum." sözleriyle değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:40
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