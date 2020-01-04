Hollywood'un ünlü çifti boğaz turuna çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hollywood'un ünlü çifti boğaz turuna çıktı - Son Dakika

Hollywood'un ünlü çifti boğaz turuna çıktı

6 saat önce

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Michael Douglas - Catherine Zeta-Jones çiftinin İstanbul turu devam ediyor.

Hollywood'un ünlü çifti boğaz turuna çıktı, System.String[]
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Michael Douglas - Catherine Zeta-Jones çiftinin İstanbul turu devam ediyor. Ünlü çift, yatla Boğaz gezintisi yapıyor.

Evliliklerinin 20'nci yılını kutlamak için çıktıkları dünya turu kapsamında çocuklarıyla birlikte dün İstanbul'a gelen Michael Douglas - Catherine Zeta-Jones, bu sabah şehirde gezintiye çıktılar. İlk olarak Balat'a giden ve buradaki tarihi yapıları inceleyen çift daha sonra bir şekerciyi ziyaret etti. Catherine Zeta-Jones'un, babasının eskiden şekercilik yapması nedeniyle Balat'taki şekerciyi görmek istediği öğrenildi. Balat'taki gezilerinin ardından Bebek'teki ünlü balıkçıya geçen Douglas çifti, yemeğin ardından bir yatla Boğaz turuna çıktı.


- İstanbul
Catherine Zeta Jones, Michael Douglas, Hollywood, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:59 Kaynak: DHA
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