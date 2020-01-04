Hollywood'un ünlü çifti boğaz turuna çıktı - Son Dakika
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Hollywood'un ünlü çifti boğaz turuna çıktı

6 saat önce

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Michael Douglas - Catherine Zeta-Jones çiftinin İstanbul turu devam ediyor.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Michael Douglas - Catherine Zeta-Jones çiftinin İstanbul turu devam ediyor. Ünlü çift, yatla Boğaz gezintisi yapıyor.

Evliliklerinin 20'nci yılını kutlamak için çıktıkları dünya turu kapsamında çocuklarıyla birlikte dün İstanbul'a gelen Michael Douglas - Catherine Zeta-Jones, bu sabah şehirde gezintiye çıktılar. İlk olarak Balat'a giden ve buradaki tarihi yapıları inceleyen çift daha sonra bir şekerciyi ziyaret etti. Catherine Zeta-Jones'un, babasının eskiden şekercilik yapması nedeniyle Balat'taki şekerciyi görmek istediği öğrenildi. Balat'taki gezilerinin ardından Bebek'teki ünlü balıkçıya geçen Douglas çifti, yemeğin ardından bir yatla Boğaz turuna çıktı.

Hollywood'un ünlü çifti boğaz turuna çıktı

Catherine Zeta Jones, Michael Douglas, Hollywood, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:08 Kaynak: DHA
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