Hollywood'un ünlü çifti tatil için İstanbul'a geldi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hollywood'un ünlü çifti tatil için İstanbul'a geldi - Son Dakika Magazin

Hollywood'un ünlü çifti tatil için İstanbul'a geldi

6 saat önce

Yeni yıla Afrika'nın tatil merkezlerinden Zanzibar Adası'nda 2 çocuğuyla birlikte giren Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas çifti, THY'nin tarifeli seferiyle Tanzanya'dan İstanbul'a geldi.

Hollywood'un ünlü çifti tatil için İstanbul'a geldi, System.String[]

Yeni yıla Afrika'nın tatil merkezlerinden Zanzibar Adası'nda 2 çocuğuyla birlikte giren Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas çifti, THY'nin tarifeli seferiyle Tanzanya'dan İstanbul'a geldi.


Douglas ve Zeta-Jones çiftinin bulunduğu uçak, saat 16.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Oğulları Dylan ve kızları Carys Zeta Douglas ile birlikte uçaktan inen ünlü çift, pasaporttan geçtikten sonra bir süre bagaj bantı önünde bekledi.


Basın mensuplarının kendilerini görüntülemesinden rahatsız olan Michael Douglas ve eşi Catherine Zeta-Jones, çocuklarını bagajları teslim alması için burada bırakırken, kendilerini karşılayan korumalar eşliğinde havalimanından ayrıldı. Çiftin, çocuklarıyla birlikte İstanbul'un tarihi yerlerini gezecekleri öğrenildi.

Catherine Zeta Jones, Michael Douglas, Tanzanya, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tüm dünyanın tanıdığı karı koca tatil için Türkiye'yi seçti! İkisi de birbirinden ünlü
İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam kapıda Ünlü şarkıcı Selena Gomez, uzun zaman sonra bikiniyle yakalandı! Fazla kiloları gözlerden kaçmadı Yılbaşı partisinde alkolü fazla kaçıran Kylie Jenner, göğüs dekoltesini elleriyle kapattı

Son Dakika Haberleri
21:35 Ünlü şarkıcı Selena Gomez, uzun zaman sonra bikiniyle yakalandı! Fazla kiloları gözlerden kaçmadı - Son Dakika Magazin
19:41 Catherine Zeta-Jones ve eşi Michael Douglas tatil için İstanbul'a geldi - Son Dakika Magazin
19:41 Michael Douglas ve Catherine Zeta- Jones tatil için İstanbul'a geldi - Son Dakika Magazin
18:42 Hollywood'un ünlü çifti tatil için İstanbul'a geldi - Son Dakika Magazin
18:20 Tüm dünyanın tanıdığı karı koca tatil için Türkiye'yi seçti! İkisi de birbirinden ünlü - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 01:21:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hollywood'un ünlü çifti tatil için İstanbul'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]