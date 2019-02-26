Hollywood yanağı ile arzu ettiğiniz yüz hatlarına kavuşun!

Yanaklar yüzün estetik görünümünü belirlemede çok önemli bir rol oynamaktadır. Dolgun ve yuvarlak yanaklar ergenliğe kadar "sevimli" görünürken ergenlikten sonra çekici görünümü engelleyebilir. Çok zayıf insanlarda bile, yanak yağı daha fazla olabilir ve kilo verse bile yüzleri yuvarlak ve tombul görünebilir. Bunun nedeni, buccinator ve masseter isimli iki çiğneme kasının yapısal özellikleri ve bicat yağ yastığının birden fazla olmasıdır.

Hollywood yanağı estetiğinde minimal bir işlemle yüzden az bir miktar yağ çıkarılabilir ve yüze daha orantılı ve hoş bir şekil verilebilir. Alınan yağların etkisiyle, tombul yanağın görünümü kaybolur, elmacık kemiklerinin belirginliği daha da artırılabilir. Ünlü Hollywood yıldızlarının yaygın olarak tercih ettiği bu teknikle arzu edilen yüz hatlarına kavuşmak mümkün.

Hollywood yanağı estetiği nasıl uygulanır?

Genel anestezi altında 30 - 45 dakika süren minimal invazivli cerrahi bir tekniktir. Lokal anestezinin ardından ağzın içine yaklaşık 1 cm'lik ufak bir insizyon yani kesi uygulanır. Lokal anestezi sayede hasta ameliyat sırasında hiçbir şekilde ağrı hissetmez.

Yanaktaki yağı almak için bu küçük insizyondan içeri girilir. Operasyon tamamlandıktan sonra kendiliğinden çözülebilen ve çıkarılması gerekmeyen 1-2 dikişle kesiler kapatılır. Yanak inceltme ameliyatından sonra dışardan gözle görülebilir hiçbir iz olmaz. İçe atılan dikiş ise yaklaşık 1 hafta içinde tamamen iyileşir.

Hollywood yanağı estetiği sonrası iyileşme süreci

Ameliyattan sonra hasta hemen günlük hayatına döner. Yanak yağı alındıktan sonra oral antibiyotik tedavisi ve ağız gargarası ile ağız bakımı birkaç gün devam eder. Hollywood yanağı estetiği nedeni ile enfeksiyon oluşma riskini önlemek için bu gereklidir.

Yanak estetiğinden 2 ya da 3 hafta sonra sonuçlar tam olarak görünür hale gelir. İlk günlerdeki ödem hızla çözülür ve yüz çevresi daha belirgin görünen elmacık kemikleri ile hoş bir görünüm kazanır. Dikişler kendiliğinden çözülebilir tipte olduğundan yanak azaltma prosedürünü izleyen birkaç gün içinde kendiliğinden kaybolacaktır.

Hollywood estetiği sonrası beslenme

Yanak estetiği ameliyatının gerçekleştiği gün yumuşak gıdaların yanı sıra su, meyve suyu, tane içermeyen komposto, süt, ara gıdalar gibi sıvı yiyecekler tüketilir. Daha sonraki süreçte ise herhangi bir kısıt yoktur.