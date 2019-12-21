Hollywood yanağı ile daha keskin bakışlar - Son Dakika

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ekrem Keskin, Hollywood yanağı ile daha keskin bakışlara sahip olunabileceğini belirtti.



Günümüz popüler estetik algısında yuvarlak hatlar yerine keskin ve ters üçgen biçimindeki yüzlerin güzel ve çekici bulunduğunu anlatan Op. Dr. Ekrem Keskin, "Yüz yapısı güzellik ve çekiciliğin en belirgin bölgesidir. Yüz bölgesinin yanaklar ve diğer bölümler ile uyum içerisinde olması kişinin görünümüne ayrıcalık katacaktır. Bu uyum ile birlikte yüz daha estetik ve çekici görünür. Genel olarak ergenlik ve büyüme dönemlerinde görülen dolgun ve yuvarlak yanaklar yani elma yanaklar ilerleyen zamanlarda o tatlı görüntüsünü kaybetmeye başlar. Bunun nedeni ise yanak içi yağlanmalardır. Hollywood yanağı estetiği denilmesinin nedeni yüz yapısındaki bu uyumun sağlanması ve dünyaca ünlülerin sıkça tercih etmesidir" dedi.



Yaklaşık 30-45 dakika süren yanak inceltme (Bişektomi) ameliyatının, sedasyon veya genel anestezi altında yapılabildiğini ifade eden Op. Dr. Ekrem Keskin, "Ağız içinden yapılan yaklaşık 1 cm' lik kesi öncesinde lokal anestezi yapılır. Bu sayede ameliyat sonrası erken dönemde de hasta ağrı duymayacaktır. Yanak yağı alınması bu küçük kesiden gerçekleşir. Sonrasında kendiliğinden eriyebilen ve alınmasına gerek olmayan 1-2 dikiş ile kapatılır. Yanak inceltme ameliyatı sonrası dışarıdan görünen herhangi bir iz olmaz, ağız içi kesi 1 hafta sonra tamamen iyileşmiş olacaktır" dedi.



Op. Dr. Ekrem Keskin, bişektomi sonrası sosyal hayata dönüş konusunda ise şunları kaydetti; "Bişektomi yanak inceltme estetiği "Hollywood yıldızlarının yanak estetiği" uygulamasından sonra, geniş ve yuvarlak bir yanak görünümün yerine hatları belirgin ve estetik bir görünüm sağlanmış olunur. İşlem sonrasında hasta günlük işlerine dönebilir. İyileşme süresince hasta enfeksiyonlara karşı ağız hijyenini koruması gerekmektedir. Gargara ve dişlerini fırçalama yapabilir. Bu uygulamada eriyen dikişler kullanılmaktadır. Bu eriyen dikişler birkaç gün içerisinde kendiliğinden kaybolacaktır. Tedavinin tamamen etkisini göstermesi 3-4 haftadır. İyileşme süreci tamamlandıktan sonra dinç, estetik ve genç bir görünümlü bir yüze kavuşarak günlük hayatınıza daha mutlu şekilde devam edebilirsiniz."



Op. Dr. Ekrem Keskin, konuyla ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını ise şöyle aktardı;



Bişektomi İşlemi Nerede Hangi Tür Anestezi ile Yapılmaktadır?



Bişektomi ameliyatı basit bir işlem olmasının yanı sıra steril şartlar altında yapılmaktadır. İşlem lokal anestezi (sadece yanak içerisinden yapılan ufak iğneler ile) veya hafif sedasyon (yarı uyur) şeklinde yapılabilmektedir.



Alınan Yağlar Yüzde Herhangi Bir Bölgeye Enjekte Edilebilir mi?



Bişektomi ameliyatı sırasında alınan yağlar yanak içerisinde büyük bir hacim kaplasa da miktar olarak fazla değildir. Ancak yüz bölgesinde küçük deformitelerin kapatılması amacı ile birçok hastamda bu yağları kullanıyorum.



Bişektomi ameliyatı ne kadar sürüyor?



Bişektomi ameliyatı ameliyathane veya klinik ortamında lokal anestezi altında ortalama 30dk - 45dk süren bir işlemdir.



Ameliyat sırasında herhangi bir acı hissedilir mi?



Lokal anestezi ile yapılan bir işlem olduğundan sadece lokal uygulaması sırasında o bölgeye yapılan ince lokal iğneleri hissedilmektedir. İşlem sırasında herhangi bir ağrı, acı vs. hissedilmemektedir.



İşlem sonrası hastanede kalmak gerekir mi?



Bişektomi ameliyatı lokal anestezi ile yapıldığından işlem sonrası kişi aynı gün taburcu olabilmektedir.



Bişektomi ameliyatı yeme içmeyi kısıtlar mı?



Ameliyat sonrası ilk gün sıvı gıdalar ile beslenilmesi önerilmektedir. İlk gün dışında yeme içme kısıtlaması bulunmamaktadır.



İşlem sonrası ödem ve morluk olur mu?



İşlem sonrası yanak bölgesinde bir miktar ödem oluşabilmektedir. Bu şişlik bir hafta içerisinde hızla dağılmaktadır.



Bişektomi işlemi kalıcı mıdır?



Bişektomi ameliyatı sırasında yanak içerisinde toplu halde bulunan yağ yastıkçıkları dışarı çıkarılmaktadır. Kişinin kilo alıp vermeleri sırasında bu bölgeye eskisi kadar yağ dokusu toplanmadığından bişektomi ameliyatı sonuçları kalıcı olmaktadır.



Bişektomi ameliyatında yaş sınırı var mıdır?



Ülkemizde son yıllarda oldukça yaygınlaşan bu operasyon için hastaların 17 yaşından büyük olması tavsiye edilir. Bu yaştan itibaren yanaktaki yağ dokusu daha kalıcı hale gelir.



Bişektomi Fiyatları Nedir'Bişektomi (Yanak inceltme) ameliyatı ve ücreti hastanın durumuna ve yapılacak işleme göre değişiklik göstermektedir." - ERZURUM