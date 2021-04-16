Hollywood yıldızı Brad Pitt, tekerlekli sandalye ile görüntülendi

Hollywood yıldızı Brad Pitt, geçtiğimiz Çarşamba günü ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Beverly Hills şehrinde bir tıp merkezinden tekerlekli sandalyeyle çıkarken kameralara yakalandı.

YORGUN VE HASTA HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncunun önemli bir sağlık probleminin olmadığını bildiren Pitt'e yakın bir kaynak, yıldız ismin yalnızca dişçiye gittiğini belirtti. Öte yandan siyah bir kapüşonlu ve gri pantolon giydiği görülen Pitt'in yorgun ve hasta hali dikkat çekerken koruması da kendisine eşlik etti.