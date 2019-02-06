Son Dakika Haberleri: Hollywood Yıldızı Liam Neeson'ın 'zenci Söylemi' Film Galasını İptal Ettirdi

Hollywood Yıldızı Liam Neeson'ın 'zenci Söylemi' Film Galasını İptal Ettirdi

1 saat önce

Hollywood'un tanınmış isimlerinden İrlandalı aktör Liam Neeson'ın sarf ettiği ve ırkçılık tartışmalarına yol açan sözleri üzerine son filmi 'Cold Pursuit' geçici olarak gösterimden kaldırıldı.

Hollywood'un tanınmış isimlerinden İrlandalı aktör Liam Neeson'ın sarf ettiği ve ırkçılık tartışmalarına yol açan sözleri üzerine son filmi 'Cold Pursuit' geçici olarak gösterimden kaldırıldı.…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:06 Kaynak: Youtube

Hollywood, Liam Neeson, Genel
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