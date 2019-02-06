Hollywood Yıldızı Liam Neeson'ın 'zenci Söylemi' Film Galasını İptal Ettirdi
1 saat önce
Hollywood'un tanınmış isimlerinden İrlandalı aktör Liam Neeson'ın sarf ettiği ve ırkçılık tartışmalarına yol açan sözleri üzerine son filmi 'Cold Pursuit' geçici olarak gösterimden kaldırıldı.
Hollywood'un tanınmış isimlerinden İrlandalı aktör Liam Neeson'ın sarf ettiği ve ırkçılık tartışmalarına yol açan sözleri üzerine son filmi 'Cold Pursuit' geçici olarak gösterimden kaldırıldı.…
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:06 Kaynak: Youtube
Liam Neeson'ın Irkçı Sözleri ABD'de Tartışma Yarattı
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