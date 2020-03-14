Hollywood yıldızı Malkovich, İstanbul'da sahne aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hollywood yıldızı Malkovich, İstanbul'da sahne aldı - Son Dakika

Hollywood yıldızı Malkovich, İstanbul'da sahne aldı

6 saat önce

ABD'li oyuncu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich, "John Malkovich The Music Critic Show" adlı müzikli gösteride sanatseverlerle buluştu.

Hollywood yıldızı Malkovich, İstanbul'da sahne aldı, System.String[]

ABD'li oyuncu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich, "John Malkovich The Music Critic Show" adlı müzikli gösteride sanatseverlerle buluştu.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Malkovich ile keman sanatçısı Aleksey Igudesman ve piyanist Hyung-ki Joo, Turkcell Platinum Istanbul Night Flight konserler serisi kapsamında, Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryum'unda sahne aldı.

Beethoven, Chopin, Prokofiev, Dvorak, Brahms, Debussy ve Schumann gibi önemli klasik müzik bestecilerinin eserlerine ilişkin yapılmış eleştirileri sunan 67 yaşındaki sanatçı, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Finalinde, Malkovich hakkında kötü bir inceleme olan "Malkovich Torment"ın da sahnelendiği gösteride, Mozart'ın Türk Marşı adlı eseri ile Beethoven, Dvorak, Brahms, Chopin, Igudesman, Debussy, Schumann'ın eserleri yorumlandı.

Etkinlikte ayrıca, genç müzisyenler So Ock Kim, Max Baillie ve Tanja Tetzlaff da enstrümanlarıyla sahne aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla birçok izleyicinin katılmadığı gösteride Malkovich seyircilere, lokum ve kendisine hediye edilen çiçeğini attı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:18 Kaynak: AA
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