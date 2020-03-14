Hollywood yıldızı Malkovich, İstanbul'da sahne aldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hollywood yıldızı Malkovich, İstanbul'da sahne aldı - Son Dakika Magazin

Hollywood yıldızı Malkovich, İstanbul'da sahne aldı

6 saat önce

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Malkovich ile keman sanatçısı Aleksey Igudesman ve piyanist Hyung-ki Joo, Turkcell Platinum Istanbul Night Flight konserler serisi kapsamında, Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryum'unda sahne aldı.

Hollywood yıldızı Malkovich, İstanbul'da sahne aldı, System.String[]

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Malkovich ile keman sanatçısı Aleksey Igudesman ve piyanist Hyung-ki Joo, Turkcell Platinum Istanbul Night Flight konserler serisi kapsamında, Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryum'unda sahne aldı.


Beethoven, Chopin, Prokofiev, Dvorak, Brahms, Debussy ve Schumann gibi önemli klasik müzik bestecilerinin eserlerine ilişkin yapılmış eleştirileri sunan 67 yaşındaki sanatçı, izleyicilerden yoğun alkış aldı.


Finalinde, Malkovich hakkında kötü bir inceleme olan "Malkovich Torment"ın da sahnelendiği gösteride, Mozart'ın Türk Marşı adlı eseri ile Beethoven, Dvorak, Brahms, Chopin, Igudesman, Debussy, Schumann'ın eserleri yorumlandı. Etkinlikte ayrıca, genç müzisyenler So Ock Kim, Max Baillie ve Tanja Tetzlaff da enstrümanlarıyla sahne aldı.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla birçok izleyicinin katılmadığı gösteride Malkovich seyircilere, lokum ve kendisine hediye edilen çiçeğini attı.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Lütfi Kırdar, Hollywood, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:14 
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