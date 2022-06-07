Hollywood yıldızı McConaughey'den Beyaz Saray kürsüsünde "silah reformu" çağrısı - Son Dakika
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Hollywood yıldızı McConaughey'den Beyaz Saray kürsüsünde "silah reformu" çağrısı

07.06.2022 22:36
Hollywood yıldızı McConaughey'den Beyaz Saray kürsüsünde "silah reformu" çağrısı

Ünlü Hollywood oyuncusu Matthew McConaughey, kendisinin de memleketi olan Teksas'ın Uvalde kasabasındaki silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin hikayelerini anlattı ve "silah reformu" çağrısında bulundu.

Ünlü Hollywood oyuncusu Matthew McConaughey, kendisinin de memleketi olan Teksas'ın Uvalde kasabasındaki silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin hikayelerini anlattı ve "silah reformu" çağrısında bulundu.

McConaughey ve eşi Camila Alves, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptıkları görüşme sonrası Beyaz Saray basın salonunda gazetecilerin karşısına çıktı.

Camila Alves, McConaughey'in konuşma yaptığı sırada Uvalde'deki saldırının kurbanlarından birinin yeşil spor ayakkabılarını kucağında tuttu.

McConaughey, saldırının ardından Uvalde'ye gittiğini, kurbanların hikayelerini tek tek dinlediğini belirterek ve kürsüden bu hikayeleri anlattı.

Kendisinin de silah sahibi olduğunu ancak artık silah konusunda birtakım düzenlemeler getirilmesi gerektiğini dile getiren McConaughey, Kongreye gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

McConaughey, ABD'lilere silah sahibi olma hakkı tanıyan Anayasa'nın 2. Ek Maddesine işaret ederek, "Sorumluluk sahibi silah sahipleri, 2. Ek Madde'nin kötüye kullanılmasından artık bıktı." dedi.

Beyaz Saray'a Müslüman sözcü yardımcısı

McConaughey'in konuşmasının ardından kürsüye çıkan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de Müslüman kökenli Abdullah Hassan'ın sözcü yardımcısı olarak atandığını açıkladı.

ABD Başkanı Biden'ın Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı ziyarete de değinen Jean-Pierre, Suudi Arabistan'ın uzun süredir ABD'nin önemli bir ortağı olduğunu ifade etti.

Venezuela "Amerika Ülkeleri Zirvesi'ne" davet edilmedi

Jean-Pierre, bu hafta başlayacak Amerika Ülkeleri Zirvesi'ne değinirken de Venezuela'daki geçici hükümetin bu zirveye davet edilmediğini söyledi.

ABD'nin hala Venezuela'nın "resmi başkanı" olarak muhalif Juan Guaido'yu tanıdığını belirten Jean-Pierre, Biden'ın bu ülke ile diyaloğa her zaman açık olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollywood yıldızı McConaughey'den Beyaz Saray kürsüsünde 'silah reformu' çağrısı - Son Dakika

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