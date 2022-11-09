Hollywood yıldızı Sean Penn, Zelenski'ye Oscar'ını hediye etti

Hollywood yıldızı ABD'li aktör Sean Penn, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi ziyaret etti. Görüşme sırasında Penn, Zelenski'ye Oscar'ını hediye etti, Zelenski ise Penn'e 3'üncü derece Liyakat Nişanı taltif etti.

Sean Penn, Rusya'nın işgalinden itibaren Ukrayna'ya olan bu üçüncü ziyaretinde, dün Kiev'de Zelenski ile görüştü. Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Penn'in Ukrayna hakkında yapacağı film konusunda Zelenski'ye bilgi verdiği belirtilerek "Amerikalı sanatçı, ülkemizin zaferine olan inancın bir simgesi olarak Oscar heykelciği getirdi ve Başkan'a teslim etti. Ödül, savaşın sonuna kadar Ukrayna'da kalacak" denildi.