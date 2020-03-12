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Hollywood yıldızı Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı
14 dakika önce
Ünlü Hollywood yıldızı Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı. Çiftin Avustralya'da belli bir süre karantina altında kalacağı belirtildi.
Ünlü Hollywood yıldızı aktör Tom Hanks, kendisi ve oyuncu eşi Rita Wilson'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.
63 yaşında olan Hanks ve Wilson çifti Covid 19 virüsü açısından riskli yaş grubunda bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:15
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