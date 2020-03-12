Hollywood yıldızı Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hollywood yıldızı Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı - Son Dakika Dünya

Hollywood yıldızı Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı

14 dakika önce

Ünlü Hollywood yıldızı Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı. Çiftin Avustralya'da belli bir süre karantina altında kalacağı belirtildi.

Hollywood yıldızı Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı, System.String[]

Ünlü Hollywood yıldızı aktör Tom Hanks, kendisi ve oyuncu eşi Rita Wilson'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.


63 yaşında olan Hanks ve Wilson çifti Covid 19 virüsü açısından riskli yaş grubunda bulunuyor.

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Rita Wilson, Tom Hanks, Hollywood, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:15 
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