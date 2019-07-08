Son Dakika Haberleri: Hollywood yıldızı Türkiye'ye aşık oldu
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Hollywood yıldızı Türkiye'ye aşık oldu

1 saat önce

Hızlı ve Öfkeli Tokyo filminin yıldız oyuncusu Nathalie Kelley ve eşi Jordan Burrows, tatil için Bodrum'u tercih etti.

Hollywood yıldızı Türkiye'ye aşık oldu, System.String[]
Hızlı ve Öfkeli Tokyo filminin yıldız oyuncusu Nathalie Kelley ve eşi Jordan Burrows, tatil için Bodrum'u tercih etti. Hollywood yıldızı Kelley Türkiye'yi ve Bodrum'u çok sevdiğini söyledi. Hızlı ve Öfkeli Tokyo filminin yıldız oyuncusu Nathalie Kelley, tatil için Bodrum'a geldi. Yaklaşık 4 gün boyunca Yalıkavak'ta bir otelde konaklayan Nathalie Kelley ve eşi Jordan Burrows Bodrum'a aşık oldu. Hızlı ve Öfkeli filmiyle adından sıkça söz ettiren, Netflix'in 'Hanedan' dizisinin başrol oyuncusu olan dünyaca ünlü star Nathalie Kelley, Bodrum'un tadını doyasıya çıkardı.
PAÇA ÇORBASINA BAYILDI Türk yemeklerine hayran kalan Nathalie Kelley ve eşiyle birlikte önceki gün ise Etrim Mahallesi'ne giderek köy kahvaltısı yapmıştı. Köyde bulunan halı tezgahlarını da gezen Kelley, Milas ve Bodrum halılarına hayran kalmış ve evinin tüm odalarına el dokuması halılardan almıştı. Bodrum'u karış karış gezen Kelley'in en çok paça çorbası, mantı, kebap ve lokma tatlısını hayran kaldığı öğrenildi.
TEKNE TURUNA ÇIKTI Tatilinin son gününde tekne turuna da çıkan Kelley daha sonra sahilde koşarken objektiflere takıldı. Çocuklar gibi sahilde eğlenen dünyaca ünlü oyuncu Kelley'in, halı aldığı Etrim köyünde Engin Başol'a "Bodrum'a hayran kaldığını, fırsat buldukça Bodrum'a gelip tatil yapacağını ve Türkiye'yi çok sevdiğini" söylediği ortaya çıktı.
(Eren Ayhan/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:15 Kaynak: İHA
Türkiye, Bodrum, Tokyo, Güncel
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