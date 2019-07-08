Hollywood yıldızı Türkiye'ye aşık oldu

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Suriyelilerin dönüşü için Azez'de hummalı çalışma

SETA'nın medya raporuna bir tepki de HDP'den: Gazetecileri hedef göstermek suçtur

Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var