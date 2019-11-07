Hollywood yıldızı Will Smith, kolonoskopi sürecini sosyal medyadan paylaştı
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ABD'li ünlü aktör Will Smith, kolonoskopi operasyonu olmak için hastanede geçirdiği süreci sosyal medya hesabından paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:55 Kaynak: DHA
ABD'li ünlü aktör Will Smith, kolonoskopi operasyonu olmak için hastanede geçirdiği süreci sosyal medya hesabından paylaştı. Smith paylaşım notuna, "50 milyon takipçiye arkanızı göstermeden ulaşılmayacağını söylediler" diye yazdı.
Miami'de bir hastaneye kolonoskopi yaptırmak için giden ünlü aktör, yaşadığı deneyimi 17 dakikalık bir görüntü ile sosyal medya hesabında paylaştı. Smith, 50 yaşından sonra düzenli olarak kolonoskopi yaptırdığını ve sağlık için gerekli olduğunu söyledi. Ünlü aktörün doktorları, kolonoskopinin iyi geçtiğini ve herhangi bir komplikasyon olmadığını söyledi.
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