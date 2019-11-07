Son Dakika Haberleri: Hollywood yıldızı Will Smith, kolonoskopi sürecini sosyal medyadan paylaştı
Son Dakika Dünya Hollywood yıldızı Will Smith, kolonoskopi sürecini sosyal medyadan paylaştı

Hollywood yıldızı Will Smith, kolonoskopi sürecini sosyal medyadan paylaştı

7 saat önce

ABD'li ünlü aktör Will Smith, kolonoskopi operasyonu olmak için hastanede geçirdiği süreci sosyal medya hesabından paylaştı.

Hollywood yıldızı Will Smith, kolonoskopi sürecini sosyal medyadan paylaştı, System.String[]

ABD'li ünlü aktör Will Smith, kolonoskopi operasyonu olmak için hastanede geçirdiği süreci sosyal medya hesabından paylaştı. Smith paylaşım notuna, "50 milyon takipçiye arkanızı göstermeden ulaşılmayacağını söylediler" diye yazdı.

Miami'de bir hastaneye kolonoskopi yaptırmak için giden ünlü aktör, yaşadığı deneyimi 17 dakikalık bir görüntü ile sosyal medya hesabında paylaştı. Smith, 50 yaşından sonra düzenli olarak kolonoskopi yaptırdığını ve sağlık için gerekli olduğunu söyledi. Ünlü aktörün doktorları, kolonoskopinin iyi geçtiğini ve herhangi bir komplikasyon olmadığını söyledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Will Smith, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:55 Kaynak: DHA
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