Hollywood yıldızı Will Smith, kolonoskopi sürecini sosyal medyadan paylaştı

ABD'li ünlü aktör Will Smith, kolonoskopi operasyonu olmak için hastanede geçirdiği süreci sosyal medya hesabından paylaştı. Smith paylaşım notuna, "50 milyon takipçiye arkanızı göstermeden ulaşılmayacağını söylediler" diye yazdı.

Miami'de bir hastaneye kolonoskopi yaptırmak için giden ünlü aktör, yaşadığı deneyimi 17 dakikalık bir görüntü ile sosyal medya hesabında paylaştı. Smith, 50 yaşından sonra düzenli olarak kolonoskopi yaptırdığını ve sağlık için gerekli olduğunu söyledi. Ünlü aktörün doktorları, kolonoskopinin iyi geçtiğini ve herhangi bir komplikasyon olmadığını söyledi.