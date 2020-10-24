Hollywood Yıldızları İzmir'de bir araya geldi - Son Dakika

Hollywood Yıldızları İzmir'de bir araya geldi

24.10.2020 00:33
Hollywood Yıldızları İzmir'de bir araya geldi, System.String[]

Amerikalı Türk asıllı yönetmen ve yapımcı Sean GK'nin önderliğinde "X The End Time" filminin çekim öncesi düzenlenen basın toplantısı için Hollywood Yıldızları İzmir'de bir araya geldi.

Amerikalı Türk asıllı yönetmen ve yapımcı Sean GK'nin önderliğinde "X The End Time" filminin çekim öncesi düzenlenen basın toplantısı için Hollywood Yıldızları İzmir'de bir araya geldi.

Amerikalı Türk asıllı yönetmen ve yapımcı Sean GK'nin liderliğinde çekilecek olan "X The End Time" filminin fragman çekimleri öncesinde yönetmen Sean Gk ve birbirinden önemli Hollywood Yıldızları ile Türk oyuncuları İzmir'de bir otelde bir araya gelerek basın toplantısı düzenlendi. Toplantı öncesi neşeli tavırları ve heyecanları ile dikkatleri üzerlerine çeken oyunculara basın mensuplarının ilgisi yoğun olurken, açılış konuşmasını gerçekleştiren Sean GK, son 4 yıldır bu film projesini gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirterek konuşmasını şu şekilde sürdürdü, " Türkiye'de ilk defa yapım kadrosu Türk ekip ve Hollywood Yıldızları ile oluşturulmuş oyuncular ile bir Hollywood projesi gerçekleştireceğiz ve çalıştığımız oyuncular da devler liginde oynayan oyuncular" dedi.

Bu filmde dünyanın sonunda ne olacağını göstereceğiz

Başka ülkelerden oyuncu seçmelerinin sebebinin dünyaya mesaj vermek olduğunu belirten Sean GK, "Dünyanın sonu geldiğinde hiç kimsenin dini, dili, ırkı, rengi olmayacak ve herkes bir olacak. Burada bir papaz ve imamız var. Dünyanın sonu geldiğinde ne olacağını hepimiz bu filmde göreceğiz" diye konuştu.

İzmir film çekmek için doğal bir plato ve o yüzden burayı seçtim

İzmir'de doğup büyüdüğünü ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Sean GK, projeyi İzmir'de değerlendirmelerinin en büyük sebebinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine verdiği destek olduğunu ifada ederek şunları kaydetti, " İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı yetkililerinin bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Bu kadar insanın buraya gelmesindeki tek sebep İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bizlere vermiş olduğu destekten dolayıdır. İzmir'i seçmemin diğer bir sebebi de tarihi ve doğal güzellikleri çok fazla. İzmir film çekmek için doğal bir plato ve o yüzden burayı seçtim."

Bu film ile Türk ve Dünya Sinema tarihinde bir şeyler değişecek

Dünyayı gezen bir insan olarak ifade etmeliyim ki İzmir dünyanın en güzel ili ve her şeyin en iyisini hak ediyor ve her şeyin en iyisini İzmir için yapacağız diyen Sean SG, "Filmde, İzmir'de görmek istediğimiz her yeri göreceğiz. Konak Meydanı'ndan, Kadifekale'den, Teoas'tan, Selçuk'tan tutun da Aydın il sınırına kadar İzmir'in her köşesini göreceğiz. Bunu alışkanlık haline getireceğiz, çünkü bu beş filmlik bir proje. Ayrıca bu film ile Türk ve Dünya Sinema tarihinde bir şeyler değişecek. Çünkü; Hiçbir Türk yapımcı hiçbir Türk yönetmen ve hiçbir Türk oyuncu Oscar Ödülü almadı. Aday dahi olamadı. Bizim başarmak istediğimiz şey gerekli desteği alırsak Türk ve Dünya Sinema tarihinde bir şeyleri değiştirmek olacak ve onun sözünü de verebiliriz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Wilma Elles, iki yıl önce yönetmen ve yapımcı Sean GK ile aralarında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini ifade ederek şunları söyledi, "Önce senaryo geldi ve ardından bir sürü provalar oldu görüşmeler oldu. Herkes bu film projesinin aniden olduğunu söylüyor ama hiç öyle olmadı. Gerçekte arkasında çok büyük bir iş ve bir uğraş var" diye konuştu. Türk dizilerinin ve sinema filmlerinin sevilen ismi Selahattin Taşdöğen ise yaptığı kısa konuşmasında, "Bu projenin ülkemizde çekilmesinden çok büyük bir gurur duyuyorum. Sıcak bir ekip oluşturduk ve inşallah bu filmde çok sıcak olacak, güzel olacak. Seyirci karar verecek ama hepimiz çok mutluyuz" dedi.

Terminatör filminin güzel oyuncusu Kristanna loken, Testere filminin başarılı dedektifi Costas Mandylor, Tom Tidiman, Franky Lankester, İtalyan film yıldızı Marisa Mattioli, Türk fimlerinin sevilen yüzü Selahahtin Taşdöğen, Wilma Elles ve Ali Başar'ın yanı sıra çok sayıda öneli isim filmde rol olacak. - İZMİR

Hollywood Yıldızları İzmir'de bir araya geldi
Hollywood Yıldızları İzmir'de bir araya geldi
Hollywood Yıldızları İzmir'de bir araya geldi
Hollywood Yıldızları İzmir'de bir araya geldi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Hollywood Yıldızları İzmir'de bir araya geldi - Son Dakika Magazin

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