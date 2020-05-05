Hollywood yıldızları Türkiye'de film çekecek

Merkezi ABD'de bulunan Newway Film Stüdyoları'nın hazırladığı, Türk- Amerikan ortak yapımı film 'X- The End Time'ın (X- Son Zaman) sahnelerinin, dünyayı saran corona virüs tehlikesinin atlatılmasının ardından ABD, Alanya, Kapadokya, Pamukkale ve Adıyaman Nemrut'ta çekilmesi planlanıyor.



Senaryo ve yönetmenlik koltuğunda Türk asıllı Sean GK'in oturduğu; epik, fantastik ve aksiyon türünde çekilecek Hollywood filminin başrolünü 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Frodo Baggins' karakterine hayat veren Elijah Wood üstlenecek.



Wood'un prodüksiyon ön anlaşmasının yapıldığı filmde; Jessica Morris, Robert La Sardo, Mike Ferguson, Jalal Jamal, Tiffany Rose, Barry Allan Onody ve Türkiye'de birçok projede yer almış Wilma Elles ile ABD'li ünlü fenomen Kylin Kalani gibi isimler yer alacak.



Yapımcıların corona virüs tedbirlerine göre kasım ayında Türkiye'ye gelerek, çekim alanları belirleyip, gerekli izinlerin tamamlanmasıyla 'motor' denecek.



Türkiye'nin de yakından tanıdığı, Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, filmde büyük isimlerin olduğunu belirterek, "Çok büyük bir cast var. Jessica Morris, Mike Ferguson, Barry Allan Onody gibi birçok değerli isimler var. Onun için çok mutluyum. İşini seven, tutkulu ve çalışkan insanlarla birlikte olacağım yine. En önemlisi bu filmin yönetmeni, kurucusu, diyebiliriz. Sean GK ve filmin ismi 'X- The End Time'. Filmde dünyanın sonu gelmiş ve biz hayatımızı kurtarmak için çaba sarf ediyoruz. Ben de filmde bir başrol karakteriyim ve bir süper kahraman kostümüyle olacağım. Tam benim hayal ettiğim gibi bir proje olacak. Bu film Türk ve Amerikan mantalitesinin karışımı, diyebilirim. Yönetmen Sean GK bir Türk ve yıllardır Los Angeles'ta yaşıyor. Bu filmin çok büyük bir vizyonu var. Amerikan filmlerini tanıyorsunuz; dünyanın sonu gelmiş, herkes savaşıyor. Onu şimdi Türkiye'de çekeceğiz ve çekim alanları Alanya, Kapadokya gibi yerler olacak. Bence çok etkileyici olacak, çok etkilendim bu senaryodan. Umarım Türk seyirciler de etkilenecektir" dedi.