Hollywood yıldızlarını ağırlayan Türkiye'nin ilk EXPO'suna yapımcı ve ziyaretçi ilgisi sürüyor - Son Dakika

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, Hollywood'ın ünlü yönetmen ve aktörlerini ağırlayan Türkiye'nin ilk EXPO'sunun botanik parkına, ziyaretçi ve yapımcıların ilgisi arttı.

Deniz, kum, güneş üçgeninin yanı sıra doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve antik kentleriyle de ön plana çıkan Antalya, bakir koyları, denizi, kültürel yapısıyla turizmin gözde kentleri arasında bulunuyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan, ağırladığı turist sayısı bakımından "turizm başkenti" olarak nitelendirilen kent, film yapımcılarının da tercihleri arasında yer alıyor.

Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ı bir araya getiren "Five Eyes" isimli filmin ilk bölümü, Antalya'da 2016'da ziyarete açılan EXPO sergi alanında çekildi.

Filmin bazı aksiyon bölümleri ise yaklaşık 100 metre yüksekliğinde, 18 katlı EXPO Kulesi'nin terasında gerçekleştirildi. Film platosuna dönüştürülen alan, Hollywood yıldızlarının da beğenisini topladı.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie ve başarılı aktör Jason Statham'ın sosyal medya hesaplarından Antalya ve Türkiye'ye olan hayranlıklarını paylaşması da kente olan ilgiyi artırdı.

Aksu ilçesinde 5 yıl önce, "Çiçek ve Çocuk" temasıyla açılan ve farklı ülkelerin botanik bahçelerinin yer aldığı 1121 dönümlük alan, ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

"EXPO'nun altyapısı çekimler için çok uygun"

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, Hollywood'un ünlü yönetmen ve aktörlerinin bir araya geldiği film çekimlerinin çok ilgi çektiğini söyledi.

Salgın dönemi olduğu için sergi alanında etkinlik düzenleyemediklerine değinen Karaca, şunları kaydetti:

"Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin sosyal medya hesabından, 'Tüm filmlerimi Türkiye'de çekmek istiyorum.' paylaşımı çok dikkati çekti. Dizi ve film yapımcılarından talepler gelmeye başladı. Birkaç yapımcıyla görüşmeler yaptık, ilgili yerlere yönlendirdik. Hem yabancı hem yerli film çekimleri için talep oldu. EXPO'da film çekmek istediklerini ifade ettiler. EXPO'nun altyapısı çekimler için çok uygun. Burası geniş bir alan her türlü kongre, konser, fuar düzenlenebilir, dizi ve film çekimleri de yapılabilir. Five Eyes'in bazı bölümlerinin burada çekilmesi, EXPO'nun tanınırlığını artırdı. Salgının geçmesi halinde EXPO'da çok hareketlilik olacak."

"Sosyal medyada görünce ziyaret etmek istedik"

Fransa'da yaşayan Gülmen Oymak, EXPO sergi alanını görmek için Antalya'ya geldiklerini, özellikle EXPO Kulesi'nden manzarayı seyretmeyi sevdiğini dile getirdi.

Sergi alanda her ülkenin kültürünü görme imkanı bulduklarını anlatan Oymak, "Hollywood'un ünlü isimlerinin çekim yaptığını duydum. Ben de burayı görmek, gezmek istedim." dedi.

İbrahim Oymak da Hollywood'un ünlü isimlerinin film çektiği alanı görmek istediklerini, bunun için ailecek alanı gezdiklerini belirtti.

"Five Eyes" filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta Antalya'da başlandı. Dev bir film platosuna dönüşen EXPO alanının yanı sıra tarihi semt Kaleiçi, Cumhuriyet Meydanı ve Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatro'da çekimler gerçekleştirildi. Çekimler yaklaşık 2 ayda tamamlandı.